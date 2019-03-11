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Подробности поножовщины в центре Ярославля: на подростка набросился военный

Отец нападавшего также занимает одну из высоких должностей в силовых структурах

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Мужчина порезал мальчика возле Знаменской башни

Фото: Александра Савельева

Стали известны подробности нападения на подростка в центре Ярославля.

Как сообщил источник 76.RU, в конфликте замешан действующий военный. Именно он нанёс ножевые ранения 15-летнему подростку. Но и это ещё не всё. Отец нападавшего также военный. Он занимает одну из высоких должностей в Москве.

— Нападавший был в состоянии опьянения, возможно, не только алкогольного. Буквально за пару минут до случившегося его за неадекватное поведение выгнали из бара в центре города, — сообщил источник 76.RU.

Мужчина столкнулся с подростком в Знаменской башне. Как рассказал источник 76.RU, сначала просто задел плечом, а после этого сразу достал нож.

Сейчас дело расследует военный Следственный комитет. Мальчика прооперировали в тот же день. На данный момент он в больнице.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

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военныйподростки

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КОММЕНТАРИИ (1)

гном
11 март 2019 в 13:03

ого какие защитники Родины)

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