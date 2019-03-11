Подробности поножовщины в центре Ярославля: на подростка набросился военный

Стали известны подробности нападения на подростка в центре Ярославля.

Как сообщил источник 76.RU, в конфликте замешан действующий военный. Именно он нанёс ножевые ранения 15-летнему подростку. Но и это ещё не всё. Отец нападавшего также военный. Он занимает одну из высоких должностей в Москве.

— Нападавший был в состоянии опьянения, возможно, не только алкогольного. Буквально за пару минут до случившегося его за неадекватное поведение выгнали из бара в центре города, — сообщил источник 76.RU.