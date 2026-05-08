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Происшествия Задержано 200 рейсов. Что известно о закрытии всех аэропортов юга России из-за атаки БПЛА

Задержано 200 рейсов. Что известно о закрытии всех аэропортов юга России из-за атаки БПЛА

Около 14 тысяч пассажиров застряли в залах ожидания

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Все 13 аэропортов на юге России временно не работают | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)Все 13 аэропортов на юге России временно не работают | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Все 13 аэропортов на юге России временно не работают

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Утром 8 мая закрылись аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика. Чуть позже пресс-служба Минтранса РФ сообщила, что временно не работают все 13 авиагаваней на юге страны: в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. По оценкам Ассоциации Туроператоров, вылететь не могут около 14 тысяч пассажиров.

По информации 93.RU, это случилось из-за попадания беспилотника в здание ростовского филиала «Аэронавигация Юга России», который управляет воздушным движением. Информацию пообещали обновить позже. Всего задержаны около 200 рейсов.

К 11:00 в Минтрансе сообщили, что в здании регионального центра всё-таки повреждено оборудование. Специалисты до сих пор оценивают нанесенный ущерб, чтобы определить возможности восстановления работы. Авиакомпаниям поручили скорректировать расписание полетов.

«При задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения в гостинице», — сказано в посте Минтранса.

Глава министерства Андрей Никитин также поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов. О сроках восстановления до сих пор ничего неизвестно — в ближайшее время Минтранс примет решение о возобновлении некоторых рейсов с сокращенной частотой полетов.

Читатели 93.RU рассказали, что возле аэропорта Краснодара таксисты предлагают людям доехать до Москвы за 30 тысяч рублей. А за дорогу до ж/д вокзала просят 2000 рублей — за 15 километров и около 40 минут в пути.

«Люди со вчерашнего дня ни вылететь, ни прилететь не могут. Какой-то кошмар», — пишут в соцсетях пассажиры, застрявшие в Сочи.

В пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили, что со стороны авиагавани делается всё возможное, чтобы обеспечить комфортное ожидание для пассажиров. В общей зоне дополнительно установили посадочные места и кулеры с питьевой водой.

ПО ТЕМЕ
Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Аэропорт Краснодара Аэропорт Сочи Атака БПЛА
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Комментарии
6
Гость
8 мая, 15:15
Поражён стратегический объект. Заменить его не просто. Где была ПВО?
Гость
8 мая, 12:41
Если вы думаете, что это мелочи. А Россия крепнет день ото дня. То вы сильно заблуждаетесь.
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Гость
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