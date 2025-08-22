«Там уже человек восемь лежит»: новые подробности об альпинистке, застрявшей в горах Киргизии

Альпинистка Наталья Наговицина уже одиннадцать дней выживает без связи на высоте 7000 метров в горах Киргизии. Сначала у нее закончилась еда, а после на исходе оказалась и вода. Мечта забраться на пик Победы перед своим 48-летием обернулась для нее арктическим пленом на горе. Как оказалось еще до восхождения, все детали указывали, что делать этого не стоит, но женщина лишь отмахнулась от них.
«Я не оставлю мужа»
Для многих кажется странным, как можно рисковать своей жизнью, чтобы установить тот или иной рекорд, но Наталья с детства любила изучать природу, и ее постоянно тянуло на приключения. Позднее она встретила мужчину, который разделял ее страсть, и вышла за него замуж. Вместе они участвовали в марафонах, соревнованиях и походах на горы. Один из них обернулся первой трагедией в жизни Натальи.
В 2021 году Наговицины отправились покорять пик Хан-Тенгри в горах Тянь-Шаня, и тогда Наталья рассказала своему мужу Сергею, что мечтает покорить соседний пик Победы, на что тот предостерег супругу: такой поход — настоящее сумасшествие. Это подтверждают и другие альпинисты.
— Каждый год там происходят происшествия. Сумасшедшая гора. Лавины идут постоянно. Погода меняется несколько раз в день, случаются настоящие шторма, — рассказал нашим коллегам из издания MSK1 альпинист Алексей Букинич, покоривший вершину. — Она расположена в таком месте, где как раз формируются и стыкуются самые сильные циклоны.
Пока Наталья рассказывала мужу о своих мечтах и планах, тому вдруг стало дурно. Он пожаловался жене на плохое самочувствие, а вскоре его разбил инсульт. Женщина связалась со спасателями, и те настоятельно рекомендовали ей как можно скорее возвращаться в лагерь, но Наталья настояла, что останется с мужем.
— Не может сидеть, валится на бок, речь путаная. Я не оставлю мужа. Он совсем беспомощный, я питье ему даю. Я все понимаю. Но я не оставлю его одного, — отвечала Наталья диспетчеру, на слова, что нужно оставить мужа и возвращаться назад.
Наговицина до последнего оставалась с мужем, пыталась спустить его на своей спине, но всё было бесполезно. Тогда у нее осталась только одна надежда — ждать помощи. К моменту, когда к ним прибыла спасательная бригада, у Сергея уже произошло обморожение, по одним данным, он уже умер, по другим — еще оставался жив, но после того, как Наталью эвакуировали в лагерь, он в бреду отвязал страховку и упал с обрыва. Его тело так и не нашли.
Несмотря на страшную трагедию, уже на следующий год Наталья снова забралась на пик Хан-Тенгри ради того, чтобы почтить память почившего мужа и установить в честь него мемориальную плиту.
Почтив память мужа, Наталья вновь обратила внимание на заснеженную верхушку пика Победы. Она захотела во что бы то ни стало покорить его. В тот момент ей как раз не хватало одной высшей вершины на территории бывшего СССР, чтобы получить значок «Снежного барса» — неофициальную награду и титул у альпинистов.
В 2024 году она сделала первую попытку, но группа, с которой она была, остановила ее в начале пути.
«До этого времени никого с таких высот вообще не спускали»
Наталья не сдалась, она нашла туристическое агентство, проводящее экспедиции на пик Победы, купила у них путевку за 400 тысяч рублей и запланировала восхождения на август 2025 года.
В конце июля, когда Наталья прибыла в Киргизию, все указывало, лучше стоит отказаться от затеи. У Натальи только зажил перелом ноги, который она получила полгода назад, и ее физическая подготовка все также вызывала вопросы. Группа набралась маленькая, всего четыре человека, так что рассчитывать нужно было в первую очередь на себя и свои силы. В команде, кроме Натальи, было два иностранца — итальянец Лука и немец Гюнтер, а также уже покоривший две семитысячные горы альпинист Роман Мокринский.
Первая половина похода прошла как по маслу, группа нашла общий язык, много шутила, и смеялась, и дошла до вершины. Проблемы начались в момент спуска. На высоте 7000 метров травмированная нога подвела Наталью, и она снова сломала ее. Как предполагает альпинист Алексей Букинич, Наговицина могла сорваться, и ее спасла лишь реакция напарника.
— Я не знаю подробностей. Но, наверное, она сорвалась на веревке, пролетела достаточно далеко, ее все-таки поймали. Но где-то был выступ — может, так все и случилось, — считает Алексей.
Роман Мокринский оставил ей спальный мешок, часть еды и воды и отправился за помощью других членов команды. Нагнав уже заметно ушедших вперед Луку и Гюнтера, он рассказал о случившемся, и те повернули назад, чтобы спасти Наталью. Только погода оказалась не на их стороне. Началась пурга, температура стремительно снижалась, как и силы альпинистов, которые были в пути уже несколько дней.
На высоте 6900 метров итальянец получил сильное обморожение рук и у него начался отек мозга. Он спрятался от ветра в одной из пещер, где и умер. Оставшиеся два альпиниста смогли спуститься вниз, где их уже забрал вертолет и доставил в больницу.
Наталье повезло меньше, в попытках доставить спасателей на такую высоту вертолет чуть не разбился, и пилота, как и весь экипаж, пришлось эвакуировать с переломами и сильными травмами. Алексей Букинич отмечает, что такой исход был предсказуем, так как в августе уже никто не ходит в горы из-за ужасной погоды, и удивительно, почему Наталья вообще выбрала этот месяц.
— До этого времени никого с таких высот вообще не спускали. Такого в истории не было. Уже не сезон: вертолеты на такую высоту не залетают. Там уже человек восемь лежит. Сейчас там арктические условия. Кто туда полезет? Ради погибшего полезут живыми рисковать? — задается вопросом Алексей.
Пока спасатели ждут улучшения погоды они продолжают следить за Натальей с помощью дрона. 21 августа до этого двигавшаяся, укутанная в спальник и разорванную палатку Наталья перестала подавать признаки жизни.
— Сейчас на месте работают спасатели, которых привлек организатор похода, спасатели МЧС Киргизии пока не задействованы в операции. В компании, устроившей тур, заявили, что добраться до местонахождения Натальи удастся ориентировочно через три дня, — сообщил источник нашим коллегам из издания «Стархит».