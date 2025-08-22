«Там уже человек восемь лежит»: новые подробности об альпинистке, застрявшей в горах Киргизии

Наталья уже пыталась восходить на пик Победы, но еще тогда попытка оказалась неудачной Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Альпинистка Наталья Наговицина уже одиннадцать дней выживает без связи на высоте 7000 метров в горах Киргизии. Сначала у нее закончилась еда, а после на исходе оказалась и вода. Мечта забраться на пик Победы перед своим 48-летием обернулась для нее арктическим пленом на горе. Как оказалось еще до восхождения, все детали указывали, что делать этого не стоит, но женщина лишь отмахнулась от них.

Источник: Городские медиа

«Я не оставлю мужа»

Для многих кажется странным, как можно рисковать своей жизнью, чтобы установить тот или иной рекорд, но Наталья с детства любила изучать природу, и ее постоянно тянуло на приключения. Позднее она встретила мужчину, который разделял ее страсть, и вышла за него замуж. Вместе они участвовали в марафонах, соревнованиях и походах на горы. Один из них обернулся первой трагедией в жизни Натальи.

Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2021 году Наговицины отправились покорять пик Хан-Тенгри в горах Тянь-Шаня, и тогда Наталья рассказала своему мужу Сергею, что мечтает покорить соседний пик Победы, на что тот предостерег супругу: такой поход — настоящее сумасшествие. Это подтверждают и другие альпинисты.

— Каждый год там происходят происшествия. Сумасшедшая гора. Лавины идут постоянно. Погода меняется несколько раз в день, случаются настоящие шторма, — рассказал нашим коллегам из издания MSK1 альпинист Алексей Букинич, покоривший вершину. — Она расположена в таком месте, где как раз формируются и стыкуются самые сильные циклоны.

Пока Наталья рассказывала мужу о своих мечтах и планах, тому вдруг стало дурно. Он пожаловался жене на плохое самочувствие, а вскоре его разбил инсульт. Женщина связалась со спасателями, и те настоятельно рекомендовали ей как можно скорее возвращаться в лагерь, но Наталья настояла, что останется с мужем.

— Не может сидеть, валится на бок, речь путаная. Я не оставлю мужа. Он совсем беспомощный, я питье ему даю. Я все понимаю. Но я не оставлю его одного, — отвечала Наталья диспетчеру, на слова, что нужно оставить мужа и возвращаться назад.

Наговицина до последнего оставалась с мужем, пыталась спустить его на своей спине, но всё было бесполезно. Тогда у нее осталась только одна надежда — ждать помощи. К моменту, когда к ним прибыла спасательная бригада, у Сергея уже произошло обморожение, по одним данным, он уже умер, по другим — еще оставался жив, но после того, как Наталью эвакуировали в лагерь, он в бреду отвязал страховку и упал с обрыва. Его тело так и не нашли.

Несмотря на страшную трагедию, уже на следующий год Наталья снова забралась на пик Хан-Тенгри ради того, чтобы почтить память почившего мужа и установить в честь него мемориальную плиту.

Источник: Mash / T.me

Почтив память мужа, Наталья вновь обратила внимание на заснеженную верхушку пика Победы. Она захотела во что бы то ни стало покорить его. В тот момент ей как раз не хватало одной высшей вершины на территории бывшего СССР, чтобы получить значок «Снежного барса» — неофициальную награду и титул у альпинистов.

В 2024 году она сделала первую попытку, но группа, с которой она была, остановила ее в начале пути.

«До этого времени никого с таких высот вообще не спускали»

Наталья не сдалась, она нашла туристическое агентство, проводящее экспедиции на пик Победы, купила у них путевку за 400 тысяч рублей и запланировала восхождения на август 2025 года.

В конце июля, когда Наталья прибыла в Киргизию, все указывало, лучше стоит отказаться от затеи. У Натальи только зажил перелом ноги, который она получила полгода назад, и ее физическая подготовка все также вызывала вопросы. Группа набралась маленькая, всего четыре человека, так что рассчитывать нужно было в первую очередь на себя и свои силы. В команде, кроме Натальи, было два иностранца — итальянец Лука и немец Гюнтер, а также уже покоривший две семитысячные горы альпинист Роман Мокринский.

Первая половина похода прошла как по маслу, группа нашла общий язык, много шутила, и смеялась, и дошла до вершины. Проблемы начались в момент спуска. На высоте 7000 метров травмированная нога подвела Наталью, и она снова сломала ее. Как предполагает альпинист Алексей Букинич, Наговицина могла сорваться, и ее спасла лишь реакция напарника.

— Я не знаю подробностей. Но, наверное, она сорвалась на веревке, пролетела достаточно далеко, ее все-таки поймали. Но где-то был выступ — может, так все и случилось, — считает Алексей.

Роман Мокринский оставил ей спальный мешок, часть еды и воды и отправился за помощью других членов команды. Нагнав уже заметно ушедших вперед Луку и Гюнтера, он рассказал о случившемся, и те повернули назад, чтобы спасти Наталью. Только погода оказалась не на их стороне. Началась пурга, температура стремительно снижалась, как и силы альпинистов, которые были в пути уже несколько дней.

На высоте 6900 метров итальянец получил сильное обморожение рук и у него начался отек мозга. Он спрятался от ветра в одной из пещер, где и умер. Оставшиеся два альпиниста смогли спуститься вниз, где их уже забрал вертолет и доставил в больницу.

Тело Луки до сих пор не смогли забрать с горы Источник: Mash / T.me

Наталье повезло меньше, в попытках доставить спасателей на такую высоту вертолет чуть не разбился, и пилота, как и весь экипаж, пришлось эвакуировать с переломами и сильными травмами. Алексей Букинич отмечает, что такой исход был предсказуем, так как в августе уже никто не ходит в горы из-за ужасной погоды, и удивительно, почему Наталья вообще выбрала этот месяц.

— До этого времени никого с таких высот вообще не спускали. Такого в истории не было. Уже не сезон: вертолеты на такую высоту не залетают. Там уже человек восемь лежит. Сейчас там арктические условия. Кто туда полезет? Ради погибшего полезут живыми рисковать? — задается вопросом Алексей.

Пока спасатели ждут улучшения погоды они продолжают следить за Натальей с помощью дрона. 21 августа до этого двигавшаяся, укутанная в спальник и разорванную палатку Наталья перестала подавать признаки жизни.

Источник: Mash / T.me