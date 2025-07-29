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Происшествия Над Ярославлем поднялся гигантский столб черного дыма. В МЧС рассказали, что горит. Видео

Над Ярославлем поднялся гигантский столб черного дыма. В МЧС рассказали, что горит. Видео

ЧП случилось в районе Промышленного шоссе

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1 комментарий
В Ярославле загорелся бензовоз | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле загорелся бензовоз | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле загорелся бензовоз

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Во вторник, 29 июля, над Ярославлем поднялся огромный столб черного дыма. Пожар начался в районе улицы Выставочной между проспектом Октября и Промышленным шоссе.

«Там загорелся бензовоз. Сотрудники выехали. По предварительной информации, без пострадавших», — рассказали 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.

Сообщение о загорании поступило на пульт спасателей в 15:39.

В МЧС рассказали, что горит в Ярославле на Промышленной улице

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Столб дыма виднеется из разных точек Ярославля, в частности со стороны Ленинского и Дзержинского районов. Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.

На месте работают 9 спецмашин и 32 человека личного состава МЧС.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Бензовоз Пожар МЧС Черный дым
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Комментарии
1
Гость
1 минута
"Столб дыма ВИДНЕЕТСЯ из разных точек Ярославля, В ЧАСТНОСТИ со стороны Ленинского и Дзержинского районов", - лексика старухи с завалинки и лысого совкового чинуши.
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