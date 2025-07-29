Над Ярославлем поднялся гигантский столб черного дыма. В МЧС рассказали, что горит. Видео

Во вторник, 29 июля, над Ярославлем поднялся огромный столб черного дыма. Пожар начался в районе улицы Выставочной между проспектом Октября и Промышленным шоссе.
«Там загорелся бензовоз. Сотрудники выехали. По предварительной информации, без пострадавших», — рассказали 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.
Сообщение о загорании поступило на пульт спасателей в 15:39.
Столб дыма виднеется из разных точек Ярославля, в частности со стороны Ленинского и Дзержинского районов. Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.
На месте работают 9 спецмашин и 32 человека личного состава МЧС.