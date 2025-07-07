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Происшествия Беспилотники атаковали Россию: люди остались без интернета, а самолеты заблокированы в аэропортах

Беспилотники атаковали Россию: люди остались без интернета, а самолеты заблокированы в аэропортах

Пассажиры вынуждены часами ждать своих рейсов

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Россию атаковали 48 БПЛА | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUРоссию атаковали 48 БПЛА | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Россию атаковали 48 БПЛА

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Беспилотники атаковали несколько городов России. Наибольше последствия от этого почувствовали жители Москвы и Санкт-Петербурга — там парализовало аэропорты, а некоторые люди остались без связи.

За 6 июля Московскую область пытались атаковать девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В небе работала ПВО, а в столичных аэропортах начались серьезные проблемы.

Некоторые располагаются на полу в ожидании рейса | Источник: «Осторожно, Москва» / TelegramНекоторые располагаются на полу в ожидании рейса | Источник: «Осторожно, Москва» / Telegram

Некоторые располагаются на полу в ожидании рейса

Источник:

«Осторожно, Москва» / Telegram

Из-за закрытия воздушного пространства рейсы стали массово задерживать. В аэропорту Шереметьево отменили 171 рейс, сообщает Росавиация. Кроме того, по данным на 18:00 по московскому времени, 56 рейсов задерживаются более чем на два часа.

В аэропорту столицы толпы людей

Источник:

«Осторожно, Москва» / Telegram

Обстановка больше похожа на метро в час пик

Источник:

«Осторожно, Москва» / Telegram

В Петербурге 6 июля случился настоящий коллапс. Весь день аэропорт Пулково работал с перебоями, а к вечеру пропал мобильный интернет. Это привело к тому, что люди начали использовать наличные деньги, а на Балтийском вокзале возникли проблемы с кассами.

К 18:00 по местному времени Росавиация сообщила об отмене 90 рейсов и задержке еще 37. В аэропорту работают представители прокуратуры и Роспотребнадзора, пассажирам предлагают воду и еду, а также организуют дополнительные места для ожидания.

В аэропорту Пулково тоже людно | Источник: читатель «Фонтанки»В аэропорту Пулково тоже людно | Источник: читатель «Фонтанки»

В аэропорту Пулково тоже людно

Источник:

читатель «Фонтанки»

Однако, по словам читателей «Фонтанки», мест в бизнес-залах тоже не хватает. Тем, кто смирился с отменой рейса, нужно еще пройти через получение багажа. Ожидание может занять несколько часов, но в аэропорту говорят, что упростили процесс: людей собирают в группы и отвозят за багажом.

К вечеру 6 июля в Петербурге пропал мобильный интернет. Жители начали жаловаться на это еще с вечера субботы, и к воскресенью проблема затронула почти весь город. Сбои в мобильном интернете повлияли на работу некоторых супермаркетов в городе. Многие люди не смогли расплатиться за покупки банковскими картами и QR-кодами.

По данным Минобороны, в период с 14:20 до 19:30 (по мск) над Россией было уничтожено 48 беспилотников:

  • 13 БПЛА — над территорией Калужской области;

  • 10 БПЛА — над территорией Брянской области;

  • 9 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву;

  • 6 БПЛА — над территорией Белгородской области;

  • 6 БПЛА — над территорией Смоленской области;

  • 2 БПЛА — над территорией Ленинградской области;

  • 1 БПЛА — над территорией Курской области;

  • 1 БПЛА — над территорией Новгородской области.

Авиаколлапс из-за атак БПЛА начался еще 5 июля. Мы рассказывали о ситуации в этом материале.

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