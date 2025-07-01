В Петербурге убили женщину — ее тело нашли в самом неожиданном месте: новости 1 июля

Родственники с другого конца страны сообщили об убийстве Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 июля.

Мир накрыли аномальная жара и тучи насекомых

Аномальная жара в западных странах вызывает беспокойство у медиков и угрожает электросетям, сообщает Bloomberg. По информации метеорологического бюро Великобритании, в большинстве регионов страны, включая Лондон, выпустили предупреждения о вреде потепления для здоровья. Также об опасности предостерегли жителей Франции. В Париже даже закрыли верхний этаж Эйфелевой башни из-за жары. Сообщается, что потепление придет и в Южную Европу — в Италии ожидается повышение температуры до 42 градусов.

Из-за жары цены на электроэнергию растут во всех западных странах. Люди больше используют кондиционеры, в то же время атомные электростанции вынуждены снижать производство энергии. Например, во Франции стоимость электроэнергии за последние дни достигла трехмесячного максимума, а в Великобритании — максимума с марта.

Жители Сеула столкнулись с другой проблемой: там улицы наводнили полчища жуков-неразлучников, сообщает The Guardian.

Эксперты считают, что изменения климата по всему миру заставляют этих жуков двигаться всё дальше на север.

В большинстве регионов РФ средняя температура в июле должна оставаться в пределах нормы. Отклонения будут лишь на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мошенники устроили охоту на выпускников

Мошенники в период вступительных экзаменов придумали новую схему и нацелились на абитуриентов. Жертвам звонит якобы сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет.

Для этого нужно перейти по фишинговый ссылке, которая ведет на сайт-дубликат «Госуслуг». А уже там происходит похищение данных. Если мошенники получают отказ пройти по ссылке, они могут начать угрожать и запугивать абитуриента, заявляя, что его «вообще никуда не примут».

В России введут новое пособие и поднимут МРОТ

В России ведется работа по улучшению качества жизни граждан. Для этого выводятся пособия, упрощается порядок их получения, увеличиваются налоговые вычеты, пенсии и МРОТ. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Для россиян увеличили стандартные вычеты на второго и последующих детей. Теперь можно сэкономить до 25 тысяч рублей в год. А уже с июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. НДФЛ будет пересчитываться по ставке 6%, а разницу возвращать.

«Это новая мера помощи. И к ее запуску надо готовиться уже сейчас. Заранее отладить все процессы. Донастроить информационные системы, чтобы процедуры были понятными и простыми для людей, не возникало сбоев. Прошу Министерство труда и Социальный фонд обратить на это особое внимание», — заявил Мишустин.

В России ввели единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин. На его выплату в 2025 году заложено 1,8 трлн рублей. Получить помощь от государства стало проще. Если семья уже получает пособие на старших детей, оно автоматически назначается и на новорожденного.

В России ежегодно увеличивается минимальный размер оплаты труда. С начала 2025 года он вырос более чем на 16,5% — до 22 400 рублей. Ожидается, что МРОТ поднимут до 35 тысяч рублей. К 2030 году. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Поддержка коснулась и старшего поколения. С января текущего года страховые пенсии выросли дважды. Сначала на 7,3%, затем — еще на 9,5%. Вернули индексацию страховых пенсий для работающих пенсионеров. Как напомнил председатель правительства, с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год. О том, как изменятся выплаты для пенсионеров уже в этом месяце, — читайте в отдельном материале.

Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области

Военный самолет рухнул в Кулебакском районе в Нижегородской области. Внутри находились два пилота. Они успели катапультироваться.

Это был Су-34. Как сообщили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте. На земле обошлось без разрушений.

Вертолет кружит над районом крушения Источник: очевидцы

При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить поломку в полете, но безуспешно. В связи с этим пилотам дали команду уводить самолет в безопасную зону. Поисково-спасательная команда вылетела на место аварии, чтобы эвакуировать экипаж. Они прочесывают территорию на юго-востоке от поселка Велетьма.

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Проект постановления размещен на общественное обсуждение.

Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — говорится в сообщении Минтруда.

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Благодаря этому новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Более того, россиян ждут еще пять длинных выходных в году:

в феврале будет три нерабочих дня подряд — с 21-го по 23-е число;

в марте также будут длинные выходные — с 7-го по 9-е число;

в мае россияне будут отдыхать дважды по 3 дня — с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е;

в июне вновь будет три выходных — с 12-го по 14-е число.

В деле об убийстве россиянки в Японии появились новые данные

Россиянка Елена Ито умерла в японской Осаке. Она была избита, но в квартире, где было обнаружено тело, не было следов борьбы. Полиция начала расследовать убийство.

Бывший муж не мог связаться с Еленой и решил лично наведаться к ней. Там он нашел женщину без сознания на кровати, с синяками на лице, изо рта шла кровь. Врачи, которые прибыли на вызов, констатировали ее смерть. В квартире не было никаких следов, говорящих о том, что преступление произошло там.

Вскрытие показало, что причиной смерти Ито стал тепловой удар, передает телеканал Fuji TV. В квартире было три кондиционера, но ни один из них не был включен. При этом 25–26 июня температура в Осаке достигала 33 градусов Цельсия.

Как сообщает телеканал MBS, полиция всё равно будет расследовать убийство, учитывая наличие множественных травм на лице и оборонительных ран на правой руке погибшей.

Бывшему замминистра обороны вынесли приговор

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по итогам рассмотрения первого уголовного дела фигуранта — о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные ранее активы Иванова и членов его семьи. Его также лишили госнаград, включая двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени. Защита намерена обжаловать приговор.

Кроме того, суд приговорил бывшего подчиненного Иванова — Антона Филатова — к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. В срок наказания Филатову и Иванову засчитано время, которое они провели как под домашним арестом, так и в СИЗО. Подробнее о деле Иванова можно почитать в отдельном материале.

В России вступили в силу новые законы

Россиян ждут новые тарифы ЖКХ, контроль за переводами и новые банковские счета. Также россиянам станет сложнее взять кредит.

В России с 1 июля подорожают коммунальные услуги. Тарифы в среднем вырастут на 11,9%. Еще правительство РФ утвердило предельные индексы роста и допустимое отклонение для регионов.

Налоговая служба будет пристально следить за крупными и регулярными переводами, которые не имеют официального статуса самозанятого или индивидуального предпринимателя. Это могут быть доходы фрилансеров, оплата аренды или товаров. Если будут обнаружены нарушения, то могут быть доначислены налоги. Об этих и других изменениях можно почитать в нашем материале.

В России начали делать платные курилки в аэропортах

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели плату за курение, она составит 500 руб. за одно посещение специально отведенной зоны, пишет «Фонтанка».

До 30 июня доступ в курительные комнаты в аэропорту был бесплатным. Изданию пояснили, что Пулково не обязан предоставлять бесплатное посещение зон для курения, так как за их содержание нужно платить, в частности за уборку и обслуживание.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок заявил, что цена завышена. Он обратился в УФАС с просьбой рассмотреть вопрос «о возможном нарушении антимонопольного законодательства».

В Санкт-Петербурге произошло убийство на глазах у ребенка

В Санкт-Петербурге нашли тело 40-летней женщины, на котором зафиксировали без малого полтора десятка колото-резаных ран. Оно находилось в ящике дивана, пишет «Фонтанка». Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Полицейские приехали в квартиру после звонка из Владивостока. Местная жительница рассказала, что только что созванивалась с родственниками, и разговор был крайне тревожным. На заднем фоне плакал 9-летний внук и говорил, что мама умерла.

Задержан 44-летний супруг погибшей. В Следственном комитете сообщили, что он был пьян. Из квартиры изъяли два ножа, лезвие одного из них было сломано.