Бывший министр Подмосковья избил девушку топором: новости 17 мая

Юлия заявила о жестоком избиении в конце апреля Источник: Mchs.gov.ru, juliavan29 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 мая.

Выходного перед Новым годом не будет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря постоянным выходным днем. По его словам, в правительстве и Госдуме не обсуждали этот вопрос.

«Не припоминаю, чтобы в Государственной думе или правительстве обсуждались инициативы по этому поводу», — сказал Котяков.

Таким образом министр ответил на вопрос о том, рассматривается ли в России возможность сделать 31 декабря нерабочим днем. Глава Минтруда заявил, что для этого необходимо внести изменения в законодательство, а инициатором по этому вопросу может выступить любое ведомство. После рассмотрения на заседании правительства предложение будет направлено в Государственную думу, сообщает РИА Новости.

Жителям Абхазии и Южной Осетии станет проще получить российское гражданство

Жители Абхазии и Южной Осетии теперь смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Указ об этом издал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста указа следует, что теперь тем, кто хочет получить российское гражданство, не нужно будет соблюдать требования, связанные с постоянным проживанием на территории России, знанием языка и истории страны. Однако это касается лишь жителей Абхазии и Южной Осетии.

День рождения интернета

Мировая интернет-аудитория отмечает годовщину создания технологии World Wide Web. С момента создания интернета прошло 34 года. Именно 17 мая 1991 года был официально утвержден стандарт WWW, который стал основой современного интернета.

Хотя электронная почта и системы передачи файлов существовали и раньше, но сам факт создания Всемирной паутины сделал интернет таким, каким мы его знаем сегодня, — с веб-страницами, гиперссылками и браузерами.

WWW за три десятилетия стал неотъемлемой частью повседневной жизни, кардинально изменив способы общения, обучения и ведения бизнеса. Но эксперты рекомендуют не забывать, что вместе с безграничными возможностями цифровая эпоха принесла и новые риски, связанные с безопасностью персональных данных, пишет «Комсомольская правда».

«В условиях стремительной цифровизации не стоит забывать о рисках. Будьте внимательны, берегите свои данные — и поздравьте интернет с днем рождения!» — говорится в сообщении киберполиции России.

Россиян предупредили о начале магнитных бурь

Сегодня ночью на Земле началась магнитная буря, вызванная влиянием солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Об этом предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, магнитные возмущения усилились до уровня средней бури класса G2 после полуночи 17 мая. Согласно прогнозам международных метеорологических центров, поток солнечного ветра будет воздействовать на геомагнитное поле Земли как минимум до понедельника. В этот период ожидаются преимущественно слабые возмущения класса G1, но возможны и кратковременные усиления.

«При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — указал он в Telegram.

Эксперты обращают внимание на то, что подобные явления часто наблюдаются в периоды повышенной солнечной активности, когда потоки заряженных частиц активно взаимодействуют с магнитным полем Земли.

Леус добавил, что в 10 часов утра по московскому времени продолжатся возмущения в околоземном пространстве, начавшиеся в середине ночи. После шести часов утра интенсивность возмущений геомагнитного поля снизилась, и на данный момент магнитная буря оценивается как слабая.

Бывший министр Подмосковья Михаил Хубутия признался в жестоком избиении

Бывший министр Подмосковья Михаил Хубутия признался в нападении на свою бывшую возлюбленную Юлию Ван. Об этом сообщили в Следственном комитете. Хубутия явился к следователю и написал явку с повинной, признав, что напал на предпринимательницу с топором.

Инцидент случился 25 апреля. В этот же день Юлия Ван сообщила, что Хубутия напал на нее в ее доме в поселке Трехгорка Одинцовского района. Бывший министр нанес девушке удары по рукам, ногам и голове.

Известно, что Юлия Ван встречалась с Хубутией с 2018 по 2024 год и родила от него ребенка. После расставания он угрожал отобрать у нее дочь, лишить имущества и отправить в психиатрическую больницу.

Юлия Ван выложила видео, где показала свою квартиру после нападения Источник: juliavan29 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нашим коллегам из Starhit.ru стало известно, что после инцидента Хубутия долго отрицал свою вину, утверждая, что у них с Ван был «коммерческий роман». Однако накануне СК сообщил, что он во всём признался.

По данным следствия, 24 апреля Хубутия нанес Юлии Ван удары обухом топора, причинив закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.