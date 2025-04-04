«Ограничения были проигнорированы»: Минтранс назвал основные причины крушения танкеров в Черном море

Часть танкера «Волгонефть-239» выбросило к берегу в районе Анапы Источник: оперштаб Краснодарского края











Одной из основных причин крушения танкеров в Керченском проливе стало игнорирование судовладельцами и капитанами судов сезонных ограничений. Об этом 4 апреля сообщили в официальном телеграм-канале Министерства транспорта РФ.

Два российских танкера, перевозившие больше девяти тысяч тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Авария привела к крупной экологической катастрофе на Черноморском побережье.

По завершении расследования причин ЧП было установлено, что сезон плавания в Азовском море для танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» был ограничен до 30 ноября. Первый танкер мог находиться в Керченском проливе до 20 ноября, второй — до 30-го.

«Однако капитанами танкеров и судовладельцами указанные ограничения были проигнорированы», — подчеркнули в Минтрансе РФ.

Помимо того, Ространснадзором было установлено, что экипажи судов не были до конца укомплектованы «квалифицированными кадрами». На обоих танкерах вместо трех дипломированных судоводителей было только два. Причем лишь один из них на каждом судне отвечал необходимым требованиям.

После ЧП прошла внеплановая проверка судовладельцев. Были возбуждены дела об административных правонарушениях, связанных с грубыми нарушениями условий предпринимательской деятельности в области транспорта.

Комиссия Ространснадзора подготовила несколько предложений, которые позволят избежать аналогичных ЧП.

«Ввести превентивный мониторинг исполнения судами установленных для них ограничений по сезону и районам плавания и срокам освидетельствований», — привели в министерстве одно из предложений ведомства.

Ущерб экологии после крушения танкеров был оценен Росприроднадзором в 84,9 миллиарда рублей. У компаний, владеющих танкерами, есть месяц на добровольное возмещение вреда.