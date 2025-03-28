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Происшествия обзор Украина продолжает нарушать соглашение о прекращении огня — новости 28 марта

Украина продолжает нарушать соглашение о прекращении огня — новости 28 марта

Что произошло за сутки

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МО РФ показало последствия ударов по Судже | Источник: Минобороны России / TelegramМО РФ показало последствия ударов по Судже | Источник: Минобороны России / Telegram

МО РФ показало последствия ударов по Судже

Источник:

Минобороны России / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 марта.

В Азии произошло землетрясение

В Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки были настолько сильными, что их почувствовали и в Таиланде. Людей эвакуировали. Временно прекращали работу метро, поезда и аэропорт.

Собрали всё, что известно о землетрясении, в одном видео

Источник:

Городские медиа

Рухнули семь зданий, под завалами находятся 43 рабочих. По меньшей мере три человека погибли в результате повреждения и обрушения зданий в Бангкоке. Еще 81 человек пропал без вести. В самой Мьянме погибли 20 человек, еще 300 пострадали. О том, как всё происходило глазами очевидцев, — в отдельном материале.

Украина продолжает нарушать соглашение о прекращении огня

В течение ночи российские силы противовоздушной обороны уничтожили 78 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Подробности 28 марта сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов сбито над Воронежской областью — 32, над Саратовской — 19, над Курской — 17. Еще шесть беспилотников уничтожены в Белгородской области, два — в Липецкой, а по одному — в Ростовской и Тамбовской областях.

Источник:

Минобороны России / Telegram

Затем ВСУ уничтожили газопровод в Курской области с помощью реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Атака произошла, несмотря на договоренности между Россией и Украиной частично прекратить огонь.

Рэпера Obe1Kanobe задержали за наркотики

Полиция задержала 39-летнего рэпера Obe1Kanobe по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Источник: The-flow.ruИсточник: The-flow.ru
Источник:

The-flow.ru

При осмотре квартиры полицейские обнаружили и изъяли 22 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. Возбуждено дело о попытке производства и сбыта наркотиков.

На Камчатке пятилетняя девочка-инвалид умерла от голода

На Камчатке девочку-инвалида взяли в приемную семью и уморили голодом. Пятилетний ребенок умер.

Возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей смерть от голода ребенка-инвалида. Об этом сообщили в краевом СКР.

По версии следствия, местная 44-летняя жительница, с марта 2024 года по январь 2025 года опекун девочки-инвалида, «лишала ребенка полноценного питания и не соблюдала рекомендации медиков». Должностные лица органов опеки не исполняли свои обязанности, не контролировали семью с ребенком-инвалидом, который находился под опекой. Вместо этого они составляли ложные акты проверки.

В ОАЭ загорелся аквапарк

В Абу-Даби разгорелся пожар в аквапарке Yas Waterworld. По предварительным данным, он возник на строящейся территории развлекательного комплекса, который открылся в 2013 году.

Сгорела водная горка, которая должна была стать самой крупной в стране | Источник: Atorus.ruСгорела водная горка, которая должна была стать самой крупной в стране | Источник: Atorus.ru

Сгорела водная горка, которая должна была стать самой крупной в стране

Источник:

Atorus.ru

Полиция Абу-Даби перекрыла дороги вокруг аквапарка. Позже стало известно, что пожарные смогли локализовать возгорание. Данных о пострадавших нет.

Курс «Семьеведение» предложили сделать обязательным в школах

Глава комитета Госдумы по семье Нина Останина предложила включить «Семьеведение» в обязательную программу для всех школьников страны. Она заявила, что России нужна «специальная демографическая операция», так как «наше поле боя — борьба за сохранение наших ценностей».

По ее словам, это важно для исполнения указа президента № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В России уже утвердили программу внеурочного курса семьеведения для 5–9-х классов. Также заявляли о внедрении такого факультативного предмета для 10–11-х классов. Правительство рекомендовало внедрить этот курс всем школам до 2030 года.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Итоги дня Аквапарк Воскрешение Землетрясение Семьеведение
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