В Анапе и Туапсе раздались взрывы. Беспилотники атаковали Краснодарский край

Под удар попали Туапсе, Анапа и Темрюкский район. В первом произошел пожар, который удалось оперативно потушить. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с домом и повредили хозпостройку. В Темрюкском районе выбило стёкла в частном доме в станице Старотитаровской, а также повредило крышу домовладения в поселке Стрелка.