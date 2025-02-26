В Анапе и Туапсе раздались взрывы. Беспилотники атаковали Краснодарский край

Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Повреждения получили три частных дома в нескольких районах. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, пострадавших нет.
Под удар попали Туапсе, Анапа и Темрюкский район. В первом произошел пожар, который удалось оперативно потушить. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с домом и повредили хозпостройку. В Темрюкском районе выбило стёкла в частном доме в станице Старотитаровской, а также повредило крышу домовладения в поселке Стрелка.
— Поручил главам каждого из муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества, — сообщил Кондратьев.
В Росавиации также сообщили, что в Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта.