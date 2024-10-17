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Происшествия Настоятеля храма арестовали за убийство: ему не понравились интимные прикосновения приятеля

Настоятеля храма арестовали за убийство: ему не понравились интимные прикосновения приятеля

Отец Игорь Ефремов больше 20 лет служил в церкви

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8 комментариев

Отец Игорь 20 лет возглавлял храм в Губернском

Настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в Челябинской области обвиняют в убийстве своего знакомого. Информацию об этом подтверждают в челябинской епархии.

Речь идет об Игоре Ефремове, который служит в небольшом селе Губернское. По данным Telegram-канала Mash, священник пришел в гости к местной учительнице. За ужином с ними был также супруг женщины. Разговор двух мужчин закончился конфликтом. От удара отца Игоря муж женщины умер.

По другим данным, 59-летний священник выпивал в этой компании и остался в гостях на ночь. Причиной для ссоры, которая закончилась смертью, стали интимные прикосновения товарища к батюшке.

— Мы просто потрясены! Мы, конечно, знаем об этом происшествии, это ужасная трагедия. Священник характеризовался всё это время исключительно положительно. Это был человек, который верой и правдой служил своему приходу и церкви. Происшедшее — просто вопиющее. Отец Игорь запрещен в священном служении согласно канонам нашей церкви. Работают правоохранительные органы, которые восстановят, что там произошло, — рассказал нашим коллегам из 74.RU секретарь челябинской епархии отец Игорь Шестаков.

Следователи уже завели уголовное дело. В четверг, 17 октября, состоялся суд, на котором отцу Игорю выбирали меру пресечения. Следователь СК просил о заключении обвиняемого под стражу, ему в этом отказали. По решению Аргаяшского районного суда батюшку отправили под домашний арест на два месяца, до 15 декабря.

Настоятелем храма в Челябинской области отец Игорь стал более 20 лет назад. Однако не всегда его жизнь была такой. До этого он жил в областном центре и был актером мим-театра «Проспект» и Нового художественного театра.

В интервью, которое он давал корреспонденту 74.RU, батюшка отмечал, что священники такие же люди, как и все остальные.

— Со священника больший спрос. Но не многие понимают, что священник — такой же спасающийся человек со своими недостатками. Как сказал один из святых, церковь — не парад торжествующих святых, а шествие кающихся грешников. И в церковь православную человек приходит ко Христу, не к священнику, последний лишь служит в церкви, служит, потому что он сам во Христе очень нуждается, он простой человек — в чем-то слабый.

ПО ТЕМЕ
Батюшка Настоятель храма Челябинская область Убийство Уголовное дело
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Комментарии
8
Инженер1
30 минут
Он нарезался так, что ноги не мог переставлять?
Гость
45 минут
Изгонял бесов. Статья 227 Несчастный случай на производстве.
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