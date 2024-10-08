В Ярославле автобус провалился в яму на дороге: образовалась пробка

В Ярославле автобус провалился в яму на дороге Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Яндекс. Карты











В Ярославле автобус №13 провалился колесом в яму на проспекте Машиностроителей. ЧП произошло днем 8 октября. Из-за ДТП на проспекте образовалась пробка.

— Там идет ремонт дороги. Водитель думал, что сможет проехать, но провалился, — пояснили в компании «Стартранс», которая является перевозчиком на маршруте №13.

По информации фирмы, в ДТП никто не пострадал, а автобус уже вытащили.

— Все лето там никто ничего не делал. Весной разрыли, так все и стоит! Дожди пошли, началось активное шевеление, ров прорыли, мосточки постелили, — написали о ситуации в группе «Подслушано в Ярославле».