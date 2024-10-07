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Происшествия Трое погибли, машины превратились в груду металла: грузовик протаранил семь легковушек и большегрузы в Подмосковье — кадры

Трое погибли, машины превратились в груду металла: грузовик протаранил семь легковушек и большегрузы в Подмосковье — кадры

Водитель не справился с управлением

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В ДТП есть погибшие

В Подмосковье грузовик на полной скорости влетел в другие машины. Он протаранил семь легковушек и три грузовика. Уже известно, что в ДТП погибли три человека. Еще как минимум столько же получили травмы.

— Сегодня на 103-м км трассы М-2 «Крым» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями, — сообщила Подмосковная полиция в своем Telegram-канале. В дело вмешалась также областная прокуратура.

Кадры последствий ДТП

Авария произошла в 12:20 мск на мосту через Оку. Судя по кадрам с видеорегистратора, там в это время было затруднено движение, машины ехали плотным потоком. В него и влетел китайский большегруз Howo. Он ехал по центральной полосе и, не сбавляя газа, врезался в другие машины. Так он протаранил семь легковушек и три грузовика, протащив их на несколько метров вперед.

Момент аварии

Сейчас движение в районе, где произошло ДТП, перекрыто. Дорожные работники режут ограждения, чтобы другие машины смогли развернуться.

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