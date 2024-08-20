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Происшествия «Нападала, задирала юбку»: ярославцы пожаловались на дебоширку на детской площадке. Видео

«Нападала, задирала юбку»: ярославцы пожаловались на дебоширку на детской площадке. Видео

В полиции рассказали, что с ней сейчас

1 617
2 комментария

Женщина вела себя странно

Жители Ярославля пожаловались на женщину, устроившую дебош на детской площадке в Красноперекопском районе. Запись об этом, проиллюстрированная видео, была опубликована в группе «Свободный Ярославль 2.0» во «Вконтакте» 19 августа.

— Пьяная женщина на Нефтяников, 20. На мужиков нападала, лестницу в них кидала, юбку задирала, куда катимся? — написали недовольные очевидцы в посте.

Предположительно, инцидент произошел на прошедших выходных. На записи видно, что женщина выкрикивает что-то нечленораздельное, наклоняется, стягивает что-то с ног и идет в сторону детской площадки. За происходящим со стороны наблюдают двое мужчин. Когда она усаживается на лавочку, они поднимают с земли что-то громоздкое. В это время женщина продолжает кричать.

Необычное поведение ярославны сняли на видео очевидцы

В опубликованном посте жители двора предположили, что женщина могла быть пьяна. Но, как оказалось, причиной необычного поведения могут быть проблемы со здоровьем.

— Женщина доставлена в специализированное медицинское учреждение, проводится проверка, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

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Дебош Детская площадка Полиция
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Комментарии
2
Гость
20 августа 2024, 20:26
На съёмке очень плохо видно,но клещ Валера ползает туда сюда.
Гость
20 августа 2024, 20:28
Вот! Узнаю уровень 76.ru. Об этом и пишите. Остальные темы ну никак не ваши.
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