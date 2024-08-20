«Нападала, задирала юбку»: ярославцы пожаловались на дебоширку на детской площадке. Видео

Женщина вела себя странно Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com











Жители Ярославля пожаловались на женщину, устроившую дебош на детской площадке в Красноперекопском районе. Запись об этом, проиллюстрированная видео, была опубликована в группе «Свободный Ярославль 2.0» во «Вконтакте» 19 августа.

— Пьяная женщина на Нефтяников, 20. На мужиков нападала, лестницу в них кидала, юбку задирала, куда катимся? — написали недовольные очевидцы в посте.

Предположительно, инцидент произошел на прошедших выходных. На записи видно, что женщина выкрикивает что-то нечленораздельное, наклоняется, стягивает что-то с ног и идет в сторону детской площадки. За происходящим со стороны наблюдают двое мужчин. Когда она усаживается на лавочку, они поднимают с земли что-то громоздкое. В это время женщина продолжает кричать.

Необычное поведение ярославны сняли на видео очевидцы Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

В опубликованном посте жители двора предположили, что женщина могла быть пьяна. Но, как оказалось, причиной необычного поведения могут быть проблемы со здоровьем.