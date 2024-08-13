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Происшествия эксклюзив «Мотануло его»: появились подробности ДТП с автобусом и пешеходом в Ярославле. Как всё было — видео

«Мотануло его»: появились подробности ДТП с автобусом и пешеходом в Ярославле. Как всё было — видео

Показываем, что случилось на остановке

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В городе обсуждают инцидент на остановке

13 августа на остановке «Моторный завод» на проспекте Октября в Ярославле произошел инцидент с автобусом и пешеходом. В соцсетях завирусился пост, что «Яавтобус» переехал горожанина.

Вокруг пострадавшего тут же столпился народ, ему вызвали скорую. А в Сети не унимались — что же произошло?

Правоохранители в разговоре с 76.RU не подтвердили, что автобус проехался по мужчине. Однако сообщили, что пострадавшего в ДТП доставили в больницу.

Видео разлетелось по соцсетям

В распоряжении редакции 76.RU оказались кадры из автобуса в момент ДТП. Пешеход, шатаясь, ударился о борт и повалился на дорогу.

О том, как всё было, в беседе с нашим порталом рассказал представитель перевозчика «СтарТранс». ДТП случилось около четырех часов вечера.

— Водитель сказал, что он двигался по маршруту, осуществил высадку и посадку пассажиров на остановке «Моторный завод», соблюдая правила дорожного движения, включил указатель поворота, что отъезжает от остановки, и начал двигаться. Пьяный гражданин находился на остановочном комплексе, передвигался в состоянии опьянения. Мотануло его, и он головой ударился об автобус. Водитель сразу вызвал скорую, позвонил в 112, вызвал ГИБДД. И попросил свидетеля, который был рядом, остаться, — рассказали в беседе с 76.RU представитель перевозчика.

Оказалось, что мужчина буквально упал на автобус

ООО «СтарТранс» обслуживает в Ярославле 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184.

Ударившийся мужчина собирался уйти, но ему порекомендовали остаться на месте и дождаться приезда скорой помощи.

— У мужчины на лбу была царапина, — добавили в «СтарТрансе».

А вот что там у автобуса, еще предстоит установить — по приезде в парк борт осмотрят механики.

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Автобус Пассажир Травма головы ДТП Остановка
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