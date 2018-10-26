В МЧС Краснодарского края сообщают, что работы по ликвидации последствий дождевого паводка продолжаются до сих пор

Группа ярославских подростков вместе с сопровождающим попала в беду в Краснодарском крае. Они не смогли вылететь домой из-за чрезвычайной ситуации в регионе.



— Трое наших ребят от 12 до 14 лет должны были вылететь вчера из аэропорта Сочи — у них закончилась смена в «Орлёнке», и они собирались ехать домой, — рассказал представитель поискового отряда «Подвиг», который ждет в Ярославской области застрявших подростков. — Но все дороги размыла стихия, и выбраться из лагеря они не смогли. По этой причине самолёт улетел без них, а билеты были невозвратными.



Представители авиакомпании не смогли предоставить другие билеты в счёт этих. А у ребят с собой нет денег на новые.



— В авиакомпании нам сообщили, что переоформить билеты на другую дату мы можем, только посетив аэропорт, — объяснил сопровождающий подростков Сергей Макев. — Мы хотели их предупредить заранее, что не можем вылететь, и просили поменять билеты на другую дату. Но в ответ услышали, что в Сочи нет режима ЧС и невозможность попасть на самолет — наши проблема.



В лагере «Орлёнок» сообщили, что завтра должны расчистить дорогу до Краснодара. Оттуда можно вылететь до Москвы, но билеты стоят около десяти тысяч на каждого. Сейчас родители, которые находятся в Ярославской области, договорились скинуться и купить своим детям билеты на поезд от Краснодара.



Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за серьезного наводнения. Работы по восстановлению пути на участке Туапсе — Кривенковская продолжаются. Оперативным штабом РЖД поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток. К месту происшествия для отсыпки поврежденных путей со станций Лазаревская и Сочи направлены противоразмывные поезда, включающие вагоны с щебнем, бутовым камнем и необходимую технику.

