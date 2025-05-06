Откуда такая сумма?! Юрист рассказал, как оспорить перерасчет за коммуналку в квартире

Ответ на претензию в УК вам должны дать в течение 10 календарных дней. Если жалоба не будет удовлетворена, вы можете обратиться с иском в суд на основании закона «О защите прав потребителей».

С управляющей компании можно взыскать моральный вред и судебные расходы.