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Мой дом Инструкция Откуда такая сумма?! Юрист рассказал, как оспорить перерасчет за коммуналку в квартире

Откуда такая сумма?! Юрист рассказал, как оспорить перерасчет за коммуналку в квартире

Публикуем подробную инструкцию в пяти карточках

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2 комментария
А вы сталкивались с такой ситуацией? | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUА вы сталкивались с такой ситуацией? | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

А вы сталкивались с такой ситуацией?

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

А вы знали, что после перерасчета услуг сумма в квитанции может не уменьшиться, а значительно вырасти?

Многие оформляют перерасчет за воду, электричество и газ, особенно если не живут в квартире или уезжали в долгий отпуск. Практикующий юрист Руслан Камалетдинов объяснил E1.RU, что делать, если в новом квитке откуда ни возьмись появились лишние цифры.

Если вы столкнулись с такой проблемой, эта инструкция в пяти карточках — для вас.

  1. Уточняем, как делали перерасчет
  2. Пишем претензию
  3. Готовим иск в суд
  4. В какой суд подать иск?
  5. Какие нужны документы?
1

Уточняем, как делали перерасчет

Напишите заявление в управляющую компанию (УК) с требованием предоставить информацию, на каком основании был произведен перерасчет.

Также попросите предоставить развернутый отчет о перерасчете коммунальных услуг.

2

Пишем претензию

Если ответ от УК вам не понравился, подготовьте письменную претензию с обоснованием незаконности перерасчета.

В этой же претензии попросите уменьшить либо исключить сумму доначисленной платы за коммунальные услуги.

3

Готовим иск в суд

Ответ на претензию в УК вам должны дать в течение 10 календарных дней. Если жалоба не будет удовлетворена, вы можете обратиться с иском в суд на основании закона «О защите прав потребителей».

С управляющей компании можно взыскать моральный вред и судебные расходы.

4

В какой суд подать иск?

Согласно второму пункту статьи 17 закона «О защите прав потребителей» (от 7 февраля 1992 г. N 2300-1), подать иск можно в суд:

  • по своему месту жительства или пребывания;

  • по месту нахождения организации;

  • по месту заключения или исполнения договора;

  • по если ответчиком выступает индивидуальный предприниматель — по месту его жительства.

Далее всё зависит от суммы иска. Если вы хотите отсудить до 100 тысяч рублей — обращайтесь в мировой суд, если более 100 тысяч рублей — в районный.

Госпошлина по делам о защите прав потребителей не уплачивается, за исключением случаев, когда цена иска каждого из истцов превышает миллион рублей (ч. 3 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

5

Какие нужны документы?

Согласно 132-й статье Гражданско-правового кодекса, к иску нужно приложить:

  • если цена иска более миллиона рублей — чек об оплате государственной пошлины (либо право на получение льготы, ходатайство о предоставлении отсрочки, уменьшении размера или освобождении от уплаты пошлины);

  • доверенность, если в суде вас будет представлять юрист;

  • документы, подтверждающие выполнение досудебного порядка урегулирования спора (в их числе досудебная претензия);

  • уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие необоснованный перерасчет услуг;

  • расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный вами (с копиями для всех участников судебного процесса);

  • документы, подтверждающие, что вы отправили ответчику копию искового заявления;

  • документы, подтверждающие совершение действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимаются и есть соответствующие документы.

Делали ли вам когда-нибудь ошибочный перерасчет?

Да, было такое, но всё быстро исправили
Было, пришлось идти в суд
Не было, всё проходило без проблем
Никогда не делал(-а) перерасчет за услуги ЖКХ
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Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
ЖКХ Квитанция Квитанция за ЖКУ Перерасчет Юрист Инструкция Карточки
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Комментарии
2
Инженер1
15 часов
В России пропали 400 млрд рублей, изъятых у коррупционеров в виде взяток и имущества. Пропажу заметил депутат Обухов. Он потребовал у Мишустина объяснений того, куда делись деньги. По данным Генпрокуратуры, в 2024 году у фигурантов было изъято ценностей и активов на 504 млрд руб. При этом Счетная палата и Росимущество в ответ на депутатские запросы назвали сумму гораздо ниже — чуть более 114 млрд рублей.
Гость
16 часов
Ну кругом одни аферисты и мошенники, только обращения в Суды и к Юристам могут как-то прояснить правду. Как дальше будем жить ??!
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