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Фотокорреспондент из Ярославля Евгений Подшивалов оставил целый архив военных снимков

Фотокорреспондент из Ярославля Евгений Подшивалов оставил целый архив военных снимков

Фото девочки Тани, склонившейся над умершей матерью в фашистском лагере смерти Озаричи в Белоруссии, было использовано на Нюрнбергском процессе как доказательство зверств немецко-фашистских войск над мирным населением. До сих пор этот снимок хранится в Государственном архиве России. Сделал его житель Ярославской области Евгений Васильевич Подшивалов.

Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Он проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. В итоге за преступления против мира, человечества и за военные преступления 12 человек были приговорены к смертной казни и около десяти получили длительные и пожизненные сроки.

Фото девочки Тани, склонившейся над умершей матерью в фашистском лагере смерти, было использовано на Нюрнбергском процессе как доказательство зверств немецких войск

Фото девочки Тани, склонившейся над умершей матерью в фашистском лагере смерти, было использовано на Нюрнбергском процессе как доказательство зверств немецких войск

В годы Великой Отечественной войны Евгений Подшивалов был военным фотокорреспондентом. На фронт он пошел добровольцем в январе 1942 года. На тот момент ему было 24 года. Евгения Подшивалова направили в 28-ю армию юго-западного фронта, которая потом была переименована в четвертую танковую, а затем в 65-ю армию. Как раз тогда армия вела ожесточенные бои под Харьковом. Позже она принимала участие в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, освобождала Белоруссию, Украину, Польшу, участвовала в полном разгроме фашистов в Германии. Несколько раз Евгений Подшивалов находился на волоске от смерти, был ранен. Но, к счастью, остался жив. Был награжден орденами: «Отечественная война II степени», «Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и польскими медалями: «За Варшаву», «За Одер, Нейсе, Балтику», «Звынчество и Вольность».

— В наше время можно делать любые снимки, обладая современной техникой. Тогда, чтобы снять солдат, идущих в атаку, ему надо было забежать немного вперед. Он поворачивался спиной к немцам, когда те вели огонь, — рассказал сын Подшивалова Владимир Евгеньевич.

Евгений Подшивалов всю войну прошагал с винтовкой и фотоаппаратом

Евгений Подшивалов всю войну прошагал с винтовкой и фотоаппаратом

После войны до июня 1947 года он работал корреспондентом в газете 65-й армии «Сталинский воин», фотографом Дома офицеров 65-й армии в Польше. В июне 1947 года был переведен в Германию и принят на службу в органы безопасности, где прослужил до июля 1949 года. После этого подал рапорт с просьбой откомандировать его на родину. В Ярославской области продолжил службу в областном управлении Министерства государственной безопасности. С 1955 года и до последних дней работал фотокорреспондентом и ретушером-художником в областной газете «Юность». Умер Евгений Васильевич в 1973 году.

Своим детям и внукам он оставил уникальный архив — около 300 негативов снимков, на которых запечатлены батальные сцены, великие военачальники, простые солдаты и жители деревень, по которым пронеслась война, обитатели концлагерей.

Форсирование Днепра. 15 октября 1943 года

Форсирование Днепра. 15 октября 1943 года

Курская дуга. К местным жителям прибыла почта. 1943 год

Курская дуга. К местным жителям прибыла почта. 1943 год

Кроме того, Евгений Подшивалов вел дневник, в котором записывал живые впечатления от того, что видел. Вот несколько зарисовок из его блокнота.

Так Евгений Подшивалов описывал наступление на Харьков 12 мая 1942 года: «Нахожусь в танковой бригаде в районе Старый Салтов (Северный Донец). В 7 часов пошла наша авиация, которая весь день действовала очень активно, а вместе с ней — и наша пехота. Направляюсь со связным в стрелковый полк. Попадаем на минное поле. Здесь на противотанковых минах подорвались наши четыре танка и до тридцати бойцов. Похороны, короткий митинг. Всюду валяются битые фрицы. Идем по гусеничной колее танка, так как кругом минировано. А вот и первый освобожденный населенный пункт нашими войсками — Купеваха. Делаю снимки в освобожденном селе. В одной из хат вижу женщину с ребенком, зверски убитых немцами. Вот гады! Что творят. С утра начинает активно действовать вражеская авиация. Бомбы ложатся рядом. От взрывов дрожит земля. Наш блиндаж засыпает землей. Сидим в блиндаже, рассказываем анекдоты. Настроение бодрое, хотя и чувствуется чертовская усталость. Хочется спать (это бывает после сильной бомбежки). Весь день беспрерывно и безнаказанно свирепствует банда».

Февраль 1942 года. Под Харьковом. Подбитый фашистский танк

Февраль 1942 года. Под Харьковом. Подбитый фашистский танк

Бойцы на привале перед боем. Под Харьковом&nbsp;

Бойцы на привале перед боем. Под Харьковом 

Разоренное село Купеваха под Харьковом

Разоренное село Купеваха под Харьковом

А это штурм Сталинграда 1 февраля 1943 года: «С утра был дан сильный огневой налет. Противник мечется, как кот в мешке. И 2 февраля 1943 года закончилось великое сражение. Тысячи пленных немцев тянутся по дорогам. Многие идут и замерзают в пути. Сильные морозы. Фрицы голодные, будучи в окружении, они съели весь румынский кавалерийский корпус. При этом, из разговоров с немцами, конину ели сырую, так как дров, горючего не было, варить было не на чем и негде. Первое время они жгли повозки, но потом и этой возможности не было. Я еду в Сталинград. Бесконечная вереница пленных. Впереди идет грузовая машина, фриц кончает жизнь самоубийством. Они, вояки, боятся русской Сибири.

Колонна пленных фашистов, сдавшихся в плен под Сталинградом

Колонна пленных фашистов, сдавшихся в плен под Сталинградом

Мы в это время жили на станции Вертячье. Здесь бесчисленное количество пленных. Пленные румыны под школой (в ней размещалась наша редакция) разодрались с пленными немцами за то, что фашисты их ввергли в авантюрную войну. Если румыны оказывались вместе с немцами и румын было больше, то немцам очень сильно доставалось от румын. Они питали большую ненависть к немцам. Был и такой случай. Вечером заходят фрицы к одной местной жительнице и говорят ей: "Матка, давай яйка, молоко, хлеб, мы опять пришли. Русь капут! Нас здесь много". Ну, им, конечно, эта махинация не удалась».

Пленные румыны под Сталинградом. Ноябрь 1942 года

Пленные румыны под Сталинградом. Ноябрь 1942 года

И одно из самых горьких воспоминаний — о посещении немецких концлагерей в марте 1944 года в Белоруссии: «На территории, оставленной фашистами, обнаружено три лагеря наших граждан. По специальному плану гитлеровцы согнали в эти лагеря до 40 тысяч советских граждан с оккупированных областей и районов. Люди в большинстве случаев — старики, многодетные женщины. Преобладающее большинство детей. Что из себя представляют эти лагери? Болотистая местность, мелкий лес, кустарник. Территория огорожена колючей проволокой. Здесь нет ни землянок, ни построек. И вот в эти так называемые «лагеря смерти» немцы согнали наших граждан. Люди обречены на медленную и мучительную смерть. Плюс к этому немцы специально завезли в лагери тифозных больных с целью заразить население сыпняком. Находившимся в лагерях немцы не давали ни есть, ни пить. Наоборот, на пути следования в лагери фашисты разграбили жителей. Отобрали более или менее ценную одежду и продовольствие. Кто отставал от колонны на пути в лагери, немцы расстреливали. И вот эта многотысячная ни в чем не повинная масса людей находится несколько дней за колючей проволокой и кольцом мин. Жители с детьми, изнуренные от голода, холода и болезней, умирали сотнями ежедневно.

Фашистский лагерь смерти в районе Озаричи Полесской области. Белоруссия. 17 марта 1944 года

Фашистский лагерь смерти в районе Озаричи Полесской области. Белоруссия. 17 марта 1944 года

17-го вечером я прибыл в один из лагерей, в двух километрах западнее Медведь. Лагерь буквально на болоте. Люди живут на кочках. Повсюду лежат трупы. На полуживых людей страшно смотреть. Дети-сироты сидят на земле, многие босиком с опухшими обмороженными ногами и ручонками. Страшная картина, которую еще не знало человечество. Рано утром 18-го прибыл в другой лагерь в районе Озаричей Полесской области. Здесь картина еще страшнее. У колючей проволоки лежат несколько трупов — подорвались на мине. За проволокой в лагере куча трупов, большинство детей. Оставшиеся в живых не могут идти пешком. Все просят о помощи, стон, плач детей. И вот среди этого шума раздаются крики умалишенных. Многие не выдержали страданий, сошли с ума. На земле сидит ребенок. Он не может даже назвать свое имя. Его мать умерла от голода. У него опухшие от голода и холода ручонки. Мы с Васильевым дали этой девочке кусочек печенья. Она с молниеносной быстротой проглотила его. Просит пить, воды нет.

Евгений Подшивалов в освобожденном лагере дает девочке печенье

Евгений Подшивалов в освобожденном лагере дает девочке печенье

А сколько таких сирот, обреченных на смерть, погибло. Мне удалось, хотя и с некоторым опозданием, заснять это страшное истребление гитлеровцами наших советских граждан».

Освобожденный Киев. Улица Крещатик. 11 ноября 1943 года

Освобожденный Киев. Улица Крещатик. 11 ноября 1943 года

Кстати, по военной стезе пошли и сын Евгения Подшивалова (он служил в пограничных войсках, имеет звание полковника), и его внуки.

Владимир Евгеньевич Подшивалов издал книгу с фотографиями своего отца

Владимир Евгеньевич Подшивалов издал книгу с фотографиями своего отца

К 100-летнему юбилею отца Владимир Подшивалов издал книгу с фотографиями и выдержками из фронтового дневника, чтобы память о тех печальных событиях навсегда осталась у потомков.

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«Фронтовой инстаграм»Евгений Подшивалов
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