Фото девочки Тани, склонившейся над умершей матерью в фашистском лагере смерти Озаричи в Белоруссии, было использовано на Нюрнбергском процессе как доказательство зверств немецко-фашистских войск над мирным населением. До сих пор этот снимок хранится в Государственном архиве России. Сделал его житель Ярославской области Евгений Васильевич Подшивалов.



Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Он проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. В итоге за преступления против мира, человечества и за военные преступления 12 человек были приговорены к смертной казни и около десяти получили длительные и пожизненные сроки.