«Верните собаку на остановку»: жители Ярославля обвинили приют для животных в воровстве пса

Сердобольные ярославцы приютили на остановке Гоголя собаку, назвали Шарик. Сколотили ему там будку, поставили миски и около двух лет ухаживали за псом. Не так давно собаку избили неизвестные. Ярославцы, которые ухаживали за псом, отвезли его в ветклинику в Заволжском районе. После лечения врачи отдали его на передержку в приют «Твори добро». Хозяйка приюта нашла собаке семью, которая согласилась взять животное себе. Вроде бы всё хорошо, собака наконец обрела дом.

Но те самые жители Нефтестроя, которые сколотили собаке будку на остановке, посчитали, что животное украли. Она написали заявление в полицию и прокуратуру.

— Прежние хозяева считают, что собаку забрали незаконным образом. Они говорят, что хотят знать, где собака, и что с ней. Кроме того, они требуют вернуть собаку, поскольку снова хотят поселить её в будке на остановке. По данному факту мы проводим проверку, — сообщил пресс-секретарь Заволжской прокуратуры Геннадий Пеньков.