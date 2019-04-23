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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

В Ярославле судебные приставы будут искать должников вместе с РПЦ

Рассказываем, в чём смысл совместной акции

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Акция называется «Узнай о своих долгах». Она проходит по всей стране 26 апреля

Фото: УФССП России по Ярославской области

Нетипичную акцию устроили ярославские судебные приставы накануне Пасхи. Вместе с настоятелем храма они пришли на хлебзавод. Первый благословил куличи, а вторые вложили в каждую упаковку подарочный магнит на холодильник со ссылкой на сайт, где можно проверить себя на долги.

— В преддверии длинных майских выходных, когда многие едут за рубеж, узнать о своих долгах достаточно актуально, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Каждому по магнитику

Фото: УФССП России по Ярославской области

Кое-кому из ярославцев может достаться специальный подарок от приставов. В три кулича они положили билеты на семейную экскурсию на колокольню и по Гарнизонному храму Михаила Архангела.

— Три приглашения на экскурсию заложены в упаковках с пасхальными куличами от Хлебозавода № 4. Опознавательный знак таких куличей — зеленые магниты «Узнай о своих долгах», — рассказали приставы.

В прошлые выходные приставы устроили ещё одну акцию. Прямо во время футбольного матча.

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