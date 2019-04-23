В Ярославле судебные приставы будут искать должников вместе с РПЦ

Нетипичную акцию устроили ярославские судебные приставы накануне Пасхи. Вместе с настоятелем храма они пришли на хлебзавод. Первый благословил куличи, а вторые вложили в каждую упаковку подарочный магнит на холодильник со ссылкой на сайт, где можно проверить себя на долги.



— В преддверии длинных майских выходных, когда многие едут за рубеж, узнать о своих долгах достаточно актуально, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

