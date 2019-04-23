В Ярославле судебные приставы будут искать должников вместе с РПЦ

Нетипичную акцию устроили ярославские судебные приставы накануне Пасхи. Вместе с настоятелем храма они пришли на хлебзавод. Первый благословил куличи, а вторые вложили в каждую упаковку подарочный магнит на холодильник со ссылкой на сайт, где можно проверить себя на долги.
— В преддверии длинных майских выходных, когда многие едут за рубеж, узнать о своих долгах достаточно актуально, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
Кое-кому из ярославцев может достаться специальный подарок от приставов. В три кулича они положили билеты на семейную экскурсию на колокольню и по Гарнизонному храму Михаила Архангела.
— Три приглашения на экскурсию заложены в упаковках с пасхальными куличами от Хлебозавода № 4. Опознавательный знак таких куличей — зеленые магниты «Узнай о своих долгах», — рассказали приставы.
В прошлые выходные приставы устроили ещё одну акцию. Прямо во время футбольного матча.