«Разрешили потоптаться на месте»: власти Ярославля послали монстрацию в сад

— Нам предложили альтернативную площадку — разрешили потоптаться шествию на месте в парке «Рабочий сад», — рассказал один из организаторов монстрации Андрей Алексеев. — В бумаге от мэрии было сказано, что у памятника Некрасову будет проходить другое мероприятие.

В Ярославле власти запретили организаторам монстрации проводить её в этом году на центральных улицах. Организаторы направили в мэрию уведомление, что 1 мая они планируют пройтись шествием от памятника Некрасову на пересечении Волжской набережной и Первомайского бульвара до стадиона «Юный спартаковец».

Причём в документе указано, что то самое «другое мероприятие» власти запланировали ещё год назад — 19 апреля 2018 года (копия документа есть в распоряжении редакции 76.RU).



— Если предположить, что это опечатка, то документ составлен с нарушениями закона, — полагает Алексеев. — Ведь сама бумага датирована 18 апреля 2019 года, а значит, что в ней нельзя ссылаться на распоряжение из будущего.



Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин, подпись которого стоит под документом, адресованным организаторам монстрации, отказался сообщать, что за мероприятие власти планировали проводить у памятника ещё с прошлой весны.



— Не звоните мне на сотовый, — заявил чиновник, услышав в трубке слово «монстрация».



Сотрудники пресс-службы мэрии оказались более общительными и ответили, но рассказать, что здесь будет, также не смогли.



— Информация уточняется, — ответил и. о. руководителя пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.



Организаторы монстрации идти в сад не намерены и подали в территориальную администрацию новое уведомление о проведении шествия в центре Ярославля.

