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Город

«Разрешили потоптаться на месте»: власти Ярославля послали монстрацию в сад

Прогнавший участников шествия чиновник администрации отказывается говорить на эту тему

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С 2013 по 2018 годы монстрация проходила 1 мая по центральным улицам города

Фото: Михаил Контуев

В Ярославле власти запретили организаторам монстрации проводить её в этом году на центральных улицах. Организаторы направили в мэрию уведомление, что 1 мая они планируют пройтись шествием от памятника Некрасову на пересечении Волжской набережной и Первомайского бульвара до стадиона «Юный спартаковец».

— Нам предложили альтернативную площадку — разрешили потоптаться шествию на месте в парке «Рабочий сад», — рассказал один из организаторов монстрации Андрей Алексеев. — В бумаге от мэрии было сказано, что у памятника Некрасову будет проходить другое мероприятие.

Причём в документе указано, что то самое «другое мероприятие» власти запланировали ещё год назад — 19 апреля 2018 года (копия документа есть в распоряжении редакции 76.RU).

— Если предположить, что это опечатка, то документ составлен с нарушениями закона, — полагает Алексеев. — Ведь сама бумага датирована 18 апреля 2019 года, а значит, что в ней нельзя ссылаться на распоряжение из будущего.

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин, подпись которого стоит под документом, адресованным организаторам монстрации, отказался сообщать, что за мероприятие власти планировали проводить у памятника ещё с прошлой весны.

— Не звоните мне на сотовый, — заявил чиновник, услышав в трубке слово «монстрация».

Сотрудники пресс-службы мэрии оказались более общительными и ответили, но рассказать, что здесь будет, также не смогли.

— Информация уточняется, — ответил и. о. руководителя пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.

Организаторы монстрации идти в сад не намерены и подали в территориальную администрацию новое уведомление о проведении шествия в центре Ярославля.

— Мы по максимуму облегчили работу чиновникам и полиции — выбрали маршрут от речного вокзала до Стрелки, — добавил Андрей Алексеев. — Там даже перекрывать движение не придётся. Сейчас ждём от них ответ и рассчитываем, что этот маршрут нам согласуют.

Монстрация в Ярославле будет проходить седьмой раз. Ранее шествие всегда проходило по центральным улицам города, и никогда полиция здесь не фиксировала никаких нарушений.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

монстрация1 Мая

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КОММЕНТАРИИ (3)

роман
19 апр 2019 в 16:47

Хочу на обычную демонстрацию сходить и коммунистическую. Когда, во сколько?

Василей
19 апр 2019 в 16:15

Здесь вам не тут. Устроили тут непонятное шествие. Вы ещё джаз начните слушать.