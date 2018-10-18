Очевидцы говорят, что 18-летний водитель ВАЗ-2114 не уступил дорогу иномарке

Вчера в Ярославле около 23:50 на улице Угличской у 31-го дома столкнулись машины «Дэу-Нексия» и ВАЗ-2114. За рулём иномарки был 37-летний мужчина. А в отечественной легковушке — 18-летний парень. С ним же ехали две 21-летние девушки.



— В больницу доставлен водитель автомобиля ВАЗ-2114, который нуждается в амбулаторном лечении. Пассажирки госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Очевидцы ДТП утверждают, что водитель отечественной легковушки был пьян и только месяц назад получил права.



— Я там был, помогал невиновному коллеге, водителю «Нексии», когда позже приехали ДПС и позвонили из больницы. У обеих пассажирок ВАЗ-2114 серьёзные переломы таза и травмы. Удар пришёлся в их сторону, — рассказал очевидец аварии и участник группы «Жесть Ярославль» Александр Беляков.



— Слушайте, ну это ужас просто. Почему должны страдать люди из-за пьяниц-убийц за рулем? Когда начнут к ним принимать какие-то меры адекватные, а не лишение прав? Они и без них ездят спокойно, — разозлилась Мария Быкова в группе «Жесть Ярославль».



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