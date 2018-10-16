Большегруз смял легковушку, как игрушку

Вчера около пяти часов вечера в Рыбинском районе столкнулся КАМАЗ с иномаркой «Тойота». Известно, что за рулём большегруза был 23-летний молодой человек. В «Тойоте» ехала семья: за рулём 42-летний мужчина и две пассажирки — молодая женщина и 2-летняя девочка. ДТП случилось рядом с деревней Скородумово. Как раз на этом участке дорожники ремонтируют дорогу.

— В результате ДТП женщина и девочка госпитализированы. Водитель иномарки отпущен на амбулаторное лечение. Все пострадавшие — жители Рыбинска, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

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