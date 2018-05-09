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Город

«Бессмертный полк» прошагал по Ярославлю: сколько тысяч прошли по городу

9 мая 2018 12:16
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День Победы, Ярославль, Бессмертный полк

В этом году «Бессмертный полк» Ярославля пополнил ряды. Буквально несколько минут назад закончилось шествие, которое по масштабам может затмить прошлогоднее.

— По предварительным оценкам, сегодня прошли в полку около 12 тысяч человек, — рассказывает редактор 76.ru Ольга Прохорова с места событий. — Но цифры пока неточные. 

Кто-то в шествии оценивал, что людей пришло в два раза больше, чем в 2017 году. Однако в прошлом году в полку прошли 15 тысяч человек. Наш фотограф Александра Савельева сделала репортаж с праздничного события. 

О том, как празднует Ярославль День Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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