«Бессмертный полк» прошагал по Ярославлю: сколько тысяч прошли по городу

Ярославский «Бессмертный полк»

В этом году «Бессмертный полк» Ярославля пополнил ряды. Буквально несколько минут назад закончилось шествие, которое по масштабам может затмить прошлогоднее.

— По предварительным оценкам, сегодня прошли в полку около 12 тысяч человек, — рассказывает редактор 76.ru Ольга Прохорова с места событий. — Но цифры пока неточные.

Кто-то в шествии оценивал, что людей пришло в два раза больше, чем в 2017 году. Однако в прошлом году в полку прошли 15 тысяч человек. Наш фотограф Александра Савельева сделала репортаж с праздничного события.

О том, как празднует Ярославль День Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Шествие полка

Главное, пронести портреты своих родных

В любом формате

А кто был на войне у вас?

Да, это праздник со слезами на глазах

Но мы помним. Ярославль помнит

Ради них — внуков и правнуков

Ради них, кто ещё помнит войну