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Фоторепортаж
«Бессмертный полк» прошагал по Ярославлю: сколько тысяч прошли по городу
9 мая 2018 12:16
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В этом году «Бессмертный полк» Ярославля пополнил ряды. Буквально несколько минут назад закончилось шествие, которое по масштабам может затмить прошлогоднее.
— По предварительным оценкам, сегодня прошли в полку около 12 тысяч человек, — рассказывает редактор 76.ru Ольга Прохорова с места событий. — Но цифры пока неточные.
Кто-то в шествии оценивал, что людей пришло в два раза больше, чем в 2017 году. Однако в прошлом году в полку прошли 15 тысяч человек. Наш фотограф Александра Савельева сделала репортаж с праздничного события.
О том, как празднует Ярославль День Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Александра Савельева
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