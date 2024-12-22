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Стиль и красота Новый год Короткие ногти? Не беда! Топ-5 дизайнов маникюра для Нового года

Короткие ногти? Не беда! Топ-5 дизайнов маникюра для Нового года

Делимся идеями новогоднего оформления

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2 комментария

Как оформить маникюр на Новый год

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Праздники приближаются, и завсегдатаи маникюрных салонов уже наверняка задумались о том, какой дизайн украсит их ногти в этот Новый год. И чтобы лак смотрелся красиво, вовсе не обязательно отращивать «длину». Есть масса вариантов для тех, кто привык носить короткие ногти.

Как раз такие мы и собрали в этой подборке от мастера из Ярославской области Елизаветы Хвищук. Разглядываем пять вариантов и выбираем тот, что понравился больше всех.

Такие ногти точно привлекут внимание

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И хоть в этом году многие отдадут предпочтение изумрудному цвету и золоту, выбирать светлые тона — право любой модницы. Например, можно оформить ногти в перламутр, который будет напоминать переливающиеся на свету жемчужины.

И еще один вариант на короткие ногти

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Если добавить золота всё же хочется, но при этом придерживаться светлого цвета как основного, на помощь приходит база. Например, молочного цвета, которая отлично сочетается с золотыми крупными блестками.

Френч можно обыграть по-разному

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Или еще один вариант светлого оформления с темными акцентами. Полоски в стиле «френч» на светлых ногтях добавят им оригинальности.

Дизайн на паре ногтей — и маникюр смотрится совсем по-другому

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Не забываем про дизайны. Чтобы не перебарщивать с рисунками, можно привлечь внимание к одному ногтю на общем фоне. Например, на безымянном пальце. А другие оставить вовсе без дизайна или сделать их более лаконичными.

Блестящие ногти часто выбирают в преддверии праздников

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Ну и куда же без блесток. Если вы собрались сиять, то почему не добавить мерцания в маникюр? На разноцветном градиенте блестящее покрытие будет выглядеть очень эффектно, даже на коротких ногтях.

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Комментарии
2
Гость
22 декабря, 13:58
Скоро окопы будем рыть по плану ногтями?
Гость
18 часов
у Табрического ногти длииинные холёные отполированные до зеркального блеска Сразу видно что трудиться как раб на галере и в новый год сказал буду работать, о народе русском думает о нас не бережёт себя бедненький
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