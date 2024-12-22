Короткие ногти? Не беда! Топ-5 дизайнов маникюра для Нового года

Праздники приближаются, и завсегдатаи маникюрных салонов уже наверняка задумались о том, какой дизайн украсит их ногти в этот Новый год. И чтобы лак смотрелся красиво, вовсе не обязательно отращивать «длину». Есть масса вариантов для тех, кто привык носить короткие ногти.
Как раз такие мы и собрали в этой подборке от мастера из Ярославской области Елизаветы Хвищук. Разглядываем пять вариантов и выбираем тот, что понравился больше всех.
И хоть в этом году многие отдадут предпочтение изумрудному цвету и золоту, выбирать светлые тона — право любой модницы. Например, можно оформить ногти в перламутр, который будет напоминать переливающиеся на свету жемчужины.
Если добавить золота всё же хочется, но при этом придерживаться светлого цвета как основного, на помощь приходит база. Например, молочного цвета, которая отлично сочетается с золотыми крупными блестками.
Или еще один вариант светлого оформления с темными акцентами. Полоски в стиле «френч» на светлых ногтях добавят им оригинальности.
Не забываем про дизайны. Чтобы не перебарщивать с рисунками, можно привлечь внимание к одному ногтю на общем фоне. Например, на безымянном пальце. А другие оставить вовсе без дизайна или сделать их более лаконичными.
Ну и куда же без блесток. Если вы собрались сиять, то почему не добавить мерцания в маникюр? На разноцветном градиенте блестящее покрытие будет выглядеть очень эффектно, даже на коротких ногтях.