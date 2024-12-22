Короткие ногти? Не беда! Топ-5 дизайнов маникюра для Нового года

Как оформить маникюр на Новый год Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com











Праздники приближаются, и завсегдатаи маникюрных салонов уже наверняка задумались о том, какой дизайн украсит их ногти в этот Новый год. И чтобы лак смотрелся красиво, вовсе не обязательно отращивать «длину». Есть масса вариантов для тех, кто привык носить короткие ногти.

Как раз такие мы и собрали в этой подборке от мастера из Ярославской области Елизаветы Хвищук. Разглядываем пять вариантов и выбираем тот, что понравился больше всех.

Такие ногти точно привлекут внимание Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com











И хоть в этом году многие отдадут предпочтение изумрудному цвету и золоту, выбирать светлые тона — право любой модницы. Например, можно оформить ногти в перламутр, который будет напоминать переливающиеся на свету жемчужины.

И еще один вариант на короткие ногти Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com











Если добавить золота всё же хочется, но при этом придерживаться светлого цвета как основного, на помощь приходит база. Например, молочного цвета, которая отлично сочетается с золотыми крупными блестками.

Френч можно обыграть по-разному Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com











Или еще один вариант светлого оформления с темными акцентами. Полоски в стиле «френч» на светлых ногтях добавят им оригинальности.

Дизайн на паре ногтей — и маникюр смотрится совсем по-другому Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com











Не забываем про дизайны. Чтобы не перебарщивать с рисунками, можно привлечь внимание к одному ногтю на общем фоне. Например, на безымянном пальце. А другие оставить вовсе без дизайна или сделать их более лаконичными.

Блестящие ногти часто выбирают в преддверии праздников Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com









