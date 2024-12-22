«Отошла дверь»: в Ярославле во время движения автобуса случилось ЧП

В Ярославле в одном из автобусов выпала дверь во время движения. Это произошло утром 19 декабря на маршруте № 22. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

— У автобуса отошла дверь — он высадил всех пассажиров, — написали ярославцы в паблике «Ярославль с огоньком».

Как сообщили 76.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, инцидент произошел в Заволжском районе.

— Во время выполнения рейса по маршруту № 22 у автобуса лопнул нижний кронштейн крепления дверей, в результате чего дверь перекосило и стала неисправной, — сообщили в министерстве. 19 декабря в 08:35 водитель автобуса пересадил пассажиров в другой автобус на остановочном комплексе «Школа № 50», после чего отправился в парк для устранения неисправности.

Маршрут № 22 обслуживает московская компания ООО «Стартранс». Фирма была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино в подмосковном городском округе Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он же владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс».

С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.