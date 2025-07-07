НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

южн.

 749мм 83%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,72
EUR 92,41
Раскритиковали российское кино
Приговор экс-главе МЧС
Уничтожили БПЛА
Американец — об отпуске в России
Отмена популярных рейсов
Старовойт найден мертвым
Роскошный лайнер на Волге
Зарплаты хоккеистов в новом сезоне
Как бесплатно посмотреть кино
Когда начнут расширять М-8
Город Ярославцев предупредили о перебоях в работе радио

Ярославцев предупредили о перебоях в работе радио

В РТСР озвучили причины перерывов трансляции

422
12 комментариев
В Ярославской области возможны кратковременные сбои в работе радио | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Ярославской области возможны кратковременные сбои в работе радио | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославской области возможны кратковременные сбои в работе радио

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославцев предупредили о сбоях в работе радио утром в среду, 9 июля. По информации Российской телевизионной и радиовещательной сети, кратковременные перерывы возможны в период с 5:00 до 11:00.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», — указано в сообщении.

Ограничения коснутся программ Love Радио (100,6 МГц), Хит FM (105,6 МГц), Радио Energy (101,1 МГц).

Ранее мы рассказывали, как бесплатно посмотреть кино во время кинофестиваля «В кругу семьи» (6+) в Ярославле и других городах области. В афише — семейные комедии, драмы, приключенческая анимация, а также фэнтези. Фильмы транслируют в разных кинотеатрах. Вход — свободный, на некоторые картины требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Радио Перебои с вещанием
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
Сначала мобильный, теперь радио. Телевизор когда выключат?
Гость
1 час
Ждём перебои с воздухом?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление