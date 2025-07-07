Ярославцев предупредили о перебоях в работе радио

В Ярославской области возможны кратковременные сбои в работе радио Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославцев предупредили о сбоях в работе радио утром в среду, 9 июля. По информации Российской телевизионной и радиовещательной сети, кратковременные перерывы возможны в период с 5:00 до 11:00.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», — указано в сообщении.

Ограничения коснутся программ Love Радио (100,6 МГц), Хит FM (105,6 МГц), Радио Energy (101,1 МГц).