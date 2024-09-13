Нунчаки от грабителей и водка на продажу — как работали таксисты в советской Москве: видео

Источник: Городские порталы

Сегодня сервисы такси соревнуются в скорости подачи и комфорте. А раньше — в изобретательности. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с ветераном московского такси о том, как это было в советские времена.

Сейчас наш герой, 60-летний таксист, известен своим клиентам как «Александр на желтой Toyota Camry», а впервые «шашечки» он поставил на крышу «Волги» сорок лет назад.

Тогда студенту Саше пришлось быстро освоить и профессию психолога, и решать личные дела попутчиков (вплоть до расследования обстоятельств гибели их родных), отвоевывать место под солнцем на площади трех вокзалов, драться с блатными насмерть и, конечно же, приторговывать из-под ковриков:

— Диапазон [товаров на продажу] был от диванов до водки, — рассказал Александр Анатольевич. — То, что тогда называлось спекуляцией, сейчас — бизнес. Взял пассажира в аэропорту, а это чистое поле, где там магазины-то? Водка стоит 5 рублей, там продавали по 20–25. Могли по знакомству достать места в гостинице туристам или вахтовикам. Это за доплату, конечно.