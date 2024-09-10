Пить или не пить? В Ярославле ужесточат правила продажи пива

Власти разработали новые правила Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославле ужесточат правила продажи пива и пивных напитков. Об этом сообщается в ответе чиновников председателю муниципалитета Сергею Калинину.

В документе сказано, что продажа пива и другого алкоголя будет запрещена с 23:00 до 8:00 в определенных местах.

— Правительством Ярославской области разработан проект нормативно-правового акта, который устанавливает запрет на реализацию алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, изготавливаемых на его основе, с 23:00 до 8:00 во всех предприятиях общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов, — говорится в документе.

Сейчас проект акта проходит согласования на уровне государственных властей. Планируемый срок вступления документа в силу — 1 марта 2025 года.

Получается, что бары и «наливайки», расположенные в жилых домах, смогут продавать алкоголь лишь до 23:00.

Также в документе уточняется, что объекты торговли, где можно приобрести алкоголь, должны быть расположены минимум в 50 метрах от образовательных организаций.

Как считаете, правильная мера? Однозначно! Ну не знаю, правильно ли Свое мнение выскажу в комментариях