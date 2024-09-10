НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 757мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91
Родители Vs объединение школ
«АЭС для пацанчиков». Сериал
«Ну и дыра!»
Куда съездить на выходных
Война за квартиру
Крутой бизнес России
Задержки транспорта
Антитренды в оформлении дачи
Отдых на китайских Мальдивах
Объединение школ
Город Пить или не пить? В Ярославле ужесточат правила продажи пива

Пить или не пить? В Ярославле ужесточат правила продажи пива

Когда и где будет не купить алкоголь

648
7 комментариев

Власти разработали новые правила

В Ярославле ужесточат правила продажи пива и пивных напитков. Об этом сообщается в ответе чиновников председателю муниципалитета Сергею Калинину.

В документе сказано, что продажа пива и другого алкоголя будет запрещена с 23:00 до 8:00 в определенных местах.

— Правительством Ярославской области разработан проект нормативно-правового акта, который устанавливает запрет на реализацию алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, изготавливаемых на его основе, с 23:00 до 8:00 во всех предприятиях общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов, — говорится в документе.

Сейчас проект акта проходит согласования на уровне государственных властей. Планируемый срок вступления документа в силу — 1 марта 2025 года.

Получается, что бары и «наливайки», расположенные в жилых домах, смогут продавать алкоголь лишь до 23:00.

Также в документе уточняется, что объекты торговли, где можно приобрести алкоголь, должны быть расположены минимум в 50 метрах от образовательных организаций.

Как считаете, правильная мера?

Однозначно!
Ну не знаю, правильно ли
Свое мнение выскажу в комментариях

Ранее в Ярославской области запретили работу круглосуточных «наливаек». Это произошло после подписания президентом Владимиром Путиным закона, который наделил власти регионов России правом запрещать розничную торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Мы объясняли, как работает эта система.

ПО ТЕМЕ
Пиво Мэрия Запрет продажи алкоголя
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
178835582
10 сентября 2024, 13:29
кто захочет выпить всегда найдет. Ну или таксисты привезут. Уже проходили...
Гость
10 сентября 2024, 12:42
Никаких 23ч., есть закон тишины, продажа алкоголя должна ограничиваться за 2 часа до него, тем более в жилых домах. Отдельно стоящие наливайки тоже не должны продавать алкоголь, именно наливайки, так как в ночное время их посещает особый контингент из-за дешевизны, а потом орут на улицах и в подъездах. Нижний поселок это ж просто ужас на конечной остановке.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление