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Город Снос «Аквилона» эксклюзив Двухэтажный, из стекла и бетона: как будет выглядеть торговый центр на месте «Аквилона». Фото

Двухэтажный, из стекла и бетона: как будет выглядеть торговый центр на месте «Аквилона». Фото

Застройщик показал новый облик будущего здания

489
10 комментариев

Новое здание будет оформлено стеклом

Стало известно, как будет выглядеть торговый центр на месте бывшего комплекса «Аквилон» на улице Труфанова в Дзержинском районе. Ранее мы публиковали паспорт объекта у стройплощадки, но застройщик заменил картинку. Теперь на ней торговый центр выглядит по-другому.

— Было принято решение об изменении архитектурного облика, — пояснили порталу 76.RU в компании-застройщике «АСТ».

Так объект был представлен на баннере раньше. Сейчас картинку поменяли

Новый торговый комплекс должны достроить в ноябре 2025 года. Сейчас идет процесс заключения договоров с будущими арендаторами. Какие конкретно магазины откроются на новых площадях, руководство застройщика пока не озвучивает.

Публикуем иллюстрации, показывающие, как будет выглядеть новый торговый центр.

+4

Напомним, торговый комплекс «Аквилон» на улице Труфанова в Ярославле работал с 2001 до 2023 года. В декабре здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить объект на этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала ярославская компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей. Эта же сумма по условиям договора станет размером ежегодной арендной платы за пользование территорией.

Известно, что фирма «АСТ» существует с 2011 года, основной вид ее деятельности — передача спецтехники в аренду. Возведение торгового комплекса станет для организации первым опытом в сфере строительства. Руководит компанией Гузял Зайчикова. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль фирмы на конец 2023 года составила 2,6 миллиона рублей.

Вам нравится?

Да, это лучше, чем «Аквилон»
Хотелось, чтобы оставили «Аквилон»
Новый торговый центр — это хорошо, но внешний вид не очень
Я против любого строительства на этом месте
Здесь нужен другой объект
Мне всё равно
Затрудняюсь ответить
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Аквилон Торговый центр Стройка
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Комментарии
10
Инженер1
3 сентября 2024, 08:13
Монголы значить, не заложили гаранта.
Гость
3 сентября 2024, 08:31
На плакате один дом нарисован,..на ваших фото совсем другой,.. а в итоге получится неведомо что..
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