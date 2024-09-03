Двухэтажный, из стекла и бетона: как будет выглядеть торговый центр на месте «Аквилона». Фото

Новое здание будет оформлено стеклом Источник: предоставлено ООО «АСТ»











Стало известно, как будет выглядеть торговый центр на месте бывшего комплекса «Аквилон» на улице Труфанова в Дзержинском районе. Ранее мы публиковали паспорт объекта у стройплощадки, но застройщик заменил картинку. Теперь на ней торговый центр выглядит по-другому.

— Было принято решение об изменении архитектурного облика, — пояснили порталу 76.RU в компании-застройщике «АСТ».

Так объект был представлен на баннере раньше. Сейчас картинку поменяли Источник: Екатерина Лещенкова











Новый торговый комплекс должны достроить в ноябре 2025 года. Сейчас идет процесс заключения договоров с будущими арендаторами. Какие конкретно магазины откроются на новых площадях, руководство застройщика пока не озвучивает.

Публикуем иллюстрации, показывающие, как будет выглядеть новый торговый центр.

+4

Напомним, торговый комплекс «Аквилон» на улице Труфанова в Ярославле работал с 2001 до 2023 года. В декабре здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить объект на этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала ярославская компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей. Эта же сумма по условиям договора станет размером ежегодной арендной платы за пользование территорией.

Известно, что фирма «АСТ» существует с 2011 года, основной вид ее деятельности — передача спецтехники в аренду. Возведение торгового комплекса станет для организации первым опытом в сфере строительства. Руководит компанией Гузял Зайчикова. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль фирмы на конец 2023 года составила 2,6 миллиона рублей.