«Это новая страница»: в Ярославле пройдет масштабный театральный фестиваль

Что именно будет происходить в городе Источник: Александра Мамонтова











В Ярославле 14 и 15 сентября пройдет масштабный театральный фестиваль «Волков.Подмостки». Событие анонсировала продюсер мероприятия «Пир на Волге» (6+) Юлия Скороходова.

— Нас ждет новый фестиваль при поддержке фонда Президентских грантов. Это — фестиваль про современный город, называется «Фестиваль пятнадцати событий». К нам приедут большое количество современных, молодых независимых театров, которые будут показывать свои спектакли, проекты на улицах нашего прекрасного города. В знаковых для нас с вами местами, — рассказала Юлия Скороходова.

Ранее в правительстве Ярославской области сообщали, что авторы идеи «Волков. Подмостки» получили Президентский грант в 14,7 млн рублей. Это — совместный проект компании «Волга-тур», продюсерского центра «Пир на Волге» и театра имени Федора Волкова.

Также продюсер «Пира на Волге» сообщила, что в Ярославле появятся новые театральные проекты. Например, в городе оборудуют театр в трамвае, театр горожан, гастрономический театр.

— Об этом мы еще обязательно поговорим. Но 14-15 сентября отмечайте в календаре. Это новая страница, я думаю, событийной жизни Ярославля, — уточнила Юлия Скороходова. — Мне очень видится в этом актуализация наследия Фёдора Волкова. То есть идея в том, что очень мало людей знают, что Ярославль — родина первого русского театра. Мало кто за пределами Ярославля слышал про Фёдора Волкова. А Фёдор Волков был большим экспериментатором. Он за время своей жизни успел сделать невероятное количество всего. И нам захотелось пригласить в Ярославль таких же Фёдоров Волковых, которые экспериментируют с современным форматом театра, и дать им площадки, которые бы подсветились.

Известно, что гостем фестиваля станет известный российский актер и кинорежиссер Егор Дружинин. Но других селебрити ждать не стоит.

— Мы — не про звезд. Мы — про никому не известных Федоров Волковых, которые при этом делают бомбические вещи. Мы привезем спектакль, который получил «Золотую маску» в номинации «Эксперимент». Его поставили в Мышкинском районе в селе Учма ребята, местные жители. Про охотинских мужиков. Это — потрясающая история, это видеоспектакль. Ребята получили «Золотую маску», и болит душа, что про это не знают в Ярославле, и хотелось бы, чтобы про это знал Ярославль.

Премия «Золотая маска» присуждается раз в год по итогам прошедшего сезона за достижения в области театрального искусства. Вручается спектаклям всех жанров.