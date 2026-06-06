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Еда Как выбрать рис? Разбираемся, какая крупа подходит для каши, а какая — для роллов

Как выбрать рис? Разбираемся, какая крупа подходит для каши, а какая — для роллов

На что важно обратить внимание перед покупкой

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Существует более 20 основных разновидностей риса | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RUСуществует более 20 основных разновидностей риса | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Существует более 20 основных разновидностей риса

Источник:

Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Хотите приготовить идеальный плов, суши или просто рассыпчатую кашу, но рис слипается, разваривается или получается безвкусным? Причина часто кроется в неправильном выборе крупы.

Эксперты Роскачества изучили ассортимент магазинов и готовы поделиться профессиональными советами: на что обращать внимание при покупке риса, как отличить качественный продукт от посредственного по внешнему виду и упаковке, какие сорта подойдут для разных блюд и каких распространенных ошибок стоит избегать.

Антон СеверинАнтон Северин
Антон Северин

Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Каким бывает рис

Существует более 20 основных разновидностей риса и свыше 150 подвидов. Рис бывает не только белым — встречаются красные, фиолетовые, желтые и даже черные сорта.

Рис бывает шлифованным и нешлифованным. Шлифованный рис очищен от оболочки. Однако он проигрывает по содержанию витаминов и микроэлементов необработанным сортам.

Нешлифованный рис сохраняет оболочку и считается более полезным диетическим продуктом. Правда, варить его приходится в два раза дольше. Даже после термической обработки крупа остается более жесткой.

Есть еще пропаренный рис, который проходит термическую обработку. Вот только на скорость варки это не влияет. Он всё равно готовится чуть дольше обычных белых сортов, оставаясь при этом мягким и рассыпчатым.

Пропаренный рис варится дольше всех | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаПропаренный рис варится дольше всех | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Пропаренный рис варится дольше всех

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Сорта риса

Подобрать правильно рис к блюду — та еще эпопея. Ведь от этого во многом зависит насколько оно получится вкусным. Составили для вас небольшую шпаргалку, чтобы не запутаться:

  • среднезерный рис более короткий и широкий, при варке поглощает больше влаги, слегка слипается, но делает блюдо мягким и нежным. Идеален для супов, ризотто, паэльи, плова;

  • круглозерный рис — самый популярный у россиян. Содержит много крахмала и после варки приобретает кремовую консистенцию. Подходит для каш, пудингов, запеканок, суши;

  • среди известных сортов: басмати, жасмин, арборио, краснодарский рис, узбекские сорта для плова (чунгара, девзира, дастар-сарык).

Как выбрать самый лучший рис

При выборе риса посмотрите в первую очередь на состояние зерен в упаковке. Они должны быть цельными, не колотыми, одинаковой длины и формы. В упаковке не должно быть шелухи.

Выбирая рис, обратите внимание на упаковку | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВыбирая рис, обратите внимание на упаковку | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Выбирая рис, обратите внимание на упаковку

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Важно, чтобы цвет зерен был однородным. Зеленоватая крупа означают, что рис не дозрел.

Упаковка у риса должна быть герметичной и плотно запаянной. Проверьте, указаны ли на ней масса нетто, дата выработки, номер смены, срок хранения, способ приготовления, обозначение стандарта, условия хранения и информация о пищевой ценности. Хранить рис после покупки необходимо в сухих, хорошо вентилируемых местах.

Вы любите рис?

Да, моя любимая крупа
Иногда могу поесть
Нет, не люблю
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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Рис Выбор Продукты
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