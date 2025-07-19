«Советское качество». Как производители используют ностальгию покупателей по прошлому — иногда доходит до абсурда

Иногда бывает трудно понять, где заканчивается любовь к ретро и где начинается ностальгия по СССР Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Чем дальше уходят в прошлое времена СССР, тем притягательней выглядит всё советское в глазах части российского населения. По крайней мере, так считают производители продуктов питания, которые пытаются использовать советскую стилистику в упаковке своих товаров. Обозреватель NGS.RU собрал коллекцию продуктов такого рода и заглянул в список ингредиентов, из которых они произведены.

«Тот самый» алкоголь

Чаще всего советский стиль используют почему-то производители пива. Трудно сказать, откуда появилась эта вера в «то самое» «Жигулевское» у людей, для которых (если они застали советские времена) основной тарой для покупки пива была стеклянная банка из-под сока или алюминиевая канистра. И ключевым, дифференцирующим, отличающим одну пивточку от другой, было то, насколько сильно в них пиво разводили водой.

Томские пивовары готовы делать продукцию хоть в советском, хоть в дореволюционном стиле — были бы покупатели Источник: Стас Соколов/NGS.RU

Тем не менее «советские» мотивы встречаются в этой группе продуктов постоянно. Завод «Томское пиво» вообще выпускает целую линейку со знаком качества на самом видном месте. Но там, по крайней мере, это оправдано тем, что эта линейка повторяет основные сорта пива, которые были известны в СССР: «Рижское», «Бархатное», «Жигулевское» и другие.

То же предприятие, впрочем, делает пиво и в другой стилистике: дореволюционной. Как говорится, ласковый производитель получает деньги с двух целевых аудиторий.

Наличие на этикетке советского знака качества не говорит, впрочем, ни о чем Источник: Стас Соколов/NGS.RU

«Суздальский пивовар» на банки и бутылки с «Жигулевским» поместил рисунок в стиле советских этикеток, где обычная информация (плотность, доля алкоголя) стилизованы под медали, которые можно было получить на выставках. А у Трехсосенского пивоваренного завода «советская» линейка так и называется: «Рожденные в СССР». Здесь тоже «знак качества» и ГОСТ, что не мешает, впрочем, производителю немного экономить, разливая «традиционное» пиво в не вполне традиционные бутылки объемом 0,45 л.

Издалека бутылки можно принять за продукцию более известного производителя Источник: Стас Соколов/NGS.RU

Использование привычной советской стилистики может быть и простым желанием сделать упаковку похожей на какой-то раскрученный бренд. Вот и Симферопольский винзавод явно пытается подражать классическому дизайну винзавода «Массандра». Он тоже находится в Крыму, только известен, конечно, гораздо больше.

Интересно, что производители водки почему-то советскую стилистику сейчас не жалуют. Единственный пример такого рода — водка под советскими марками «Русская», «Пшеничная» и т. д., которые принадлежат государственной компании ФКП «Союзплодоимпорт». Но, обойдя несколько сетевых магазинов, удалось обнаружить только один пример такого рода. Вся остальная продукция если и пытается вызвать какие-то временные ассоциации, то скорее стилистикой начала XX века.

Первое, второе, третье — и компот

К названию новой линейки «Торговой площади» не придерешься Источник: Стас Соколов/NGS.RU Состав сосисок «Как тогда» — даже не по ГОСТ Источник: Стас Соколов/NGS.RU

С мясными изделиями всё обстоит сложнее. Обещание ГОСТ можно встретить повсеместно, но именно советскую стилистику производители здесь используют реже. Сыграть на этом поле недавно решила новосибирская компания «Торговая площадь», запустив целую линейку продуктов под названием «Как тогда».

Справедливости ради, нужно признать, что производитель не уточняет, когда именно «тогда». Но, глянув на состав продукта, можно увидеть, что он сделан даже не по ГОСТ, а по СТО — специальным техническим условиям. Так называют рецептуры, которые предприятия разрабатывают для себя и даже не обязаны передавать контролирующим органам (как с ТУ).

Смесь советского с гавайским на упаковке рыбных консервов Источник: Стас Соколов/NGS.RU

Иногда советская стилистика бренда вступает в неожиданную реакцию с названием продукта. «Рыбзавод „За Родину“» выпускает широкую линейку продуктов, но «Килька по-гавайски» в таком антураже выглядит особенно непривычно.

Замороженные пельмени в ретроупаковке Источник: Стас Соколов/NGS.RU

Трудно провести четкую грань между апелляцией к «советскому качеству» и просто ретро-стилистикой. Людям ведь приятно иметь дело с чем-то старым и добрым, даже если сами они не имеют никаких воспоминаний об этих временах. Именно этим можно объяснить решение новосибирской компании «Домашний повар» поместить замороженные пельмени в картонную коробку «под старину».

Иметь какие-то нежные чувства к этому продукту могут только люди с очень специфическими вкусами. У тех, кто помнит это время, теплые чувства могли вызвать разве что картинки семьи, лепящей пельмени дома.

«Советское» печенье из Омска Источник: Стас Соколов/NGS.RU

А вот использование точно такого же подхода при оформлении печенья вполне оправданно. В конце концов, именно такое печенье и именно с таким рисунком когда-то действительно выпускалось в СССР.

Форма здесь полностью соответствует содержанию. Такое нет-нет да и купит даже тот, кому ностальгия по всему советскому не свойственна. В СССР, правда, печенье упаковывали в бумагу, да и сами эти упаковки были другой формы.

Мороженое в ретроупаковке Источник: Стас Соколов/NGS.RU

Продукция компании «Купинское мороженое» выглядит, как точная копия «того самого» ленинградского эскимо, которое могут смутно помнить те, кто приезжал в Ленинград на каникулы. В реальности, конечно, это просто умелая стилизация.

«Ленинградское эскимо» сейчас выпускают разные предприятия. Но у «Купинского» получилось сделать продукт, который действительно заставляет поверить в то, что перед вами нечто из другого времени. Хотя понятно, что никакого ленинградского эскимо в Новосибирске никогда не делали.

Меню новосибирской пончиковой Источник: Стас Соколов/NGS.RU

Советские мотивы периодически пытается использовать и общепит. В Новосибирске уже работали бары «Серп и молот» и «Буфет № 1», ресторан «Жить хорошо», а также небольшая сеть чебуречных, которая так и называлась: СССР. Все они, правда, давно закрылись. Но в этом году под таким названием открылась пивная в Бердске, так что идея живет.

В закусочной «Пончешка» в меню обещаны «настоящие советские пончики», которые при этом почему-то называются «пончидзе».

«Иностранная» этикетка совсем не гарантия иностранного происхождения пива Источник: Стас Соколов/NGS.RU

По большому счету, использование советской стилистики — это просто маркетинговый прием. Причем одно и то же предприятие может делать товары и «под СССР», и «под импорт» — вопрос лишь в том, что больше привлекает потенциальных покупателей, по мнению производителя.