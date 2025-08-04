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Развлечения Обзор «Я самый счастливый человек на свете»: Павел Дуров закатил роскошный праздник для своей девушки

«Я самый счастливый человек на свете»: Павел Дуров закатил роскошный праздник для своей девушки

Такой праздник Юлия Вавилова запомнит надолго

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1 комментарий
Сначала стену не вернул, теперь еще и это, Дурова не узнать | Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сначала стену не вернул, теперь еще и это, Дурова не узнать | Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сначала стену не вернул, теперь еще и это, Дурова не узнать

Источник:

julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Павел Дуров обычно показывает себя как закрытого бизнесмена, который живет в строгости, соблюдает дисциплину и улыбается только по праздникам, но, как оказалось, в душе он тот же пранкер-хулиган. На 25-летии своей возлюбленной Юлии Вавиловой создатель Telegram закатил вечеринку в Сен-Тропе, где дважды удивил девушку.

Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сначала Дуров преподнес любимой главный подарок — виртуального плюшевого лягушонка Пепе, за которого миллиардер выложил немаленькую сумму.

— Моей девушке сегодня исполняется 25 лет. Она коллекционирует розово-фиолетовые подарки в стиле киберпанка, поэтому мне пришлось заплатить 15 000 TON (~52 500 долларов) за плюшевого Пепе, — похвастался Дуров в своем Telegram-канале.

Второй сюрприз от большого любителя водных процедур — огромная ванна тирамису вместо праздничного торта.

Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мне 25 — это, между прочим, четверть века. Я самый счастливый человек на свете. Мне повезло, что все вы есть в моей жизни. Спасибо за пожелания и любовь, я люблю вас еще сильнее. И да, это ванна тирамису, — написала в своих социальных сетях Юлия.

Именинница оказалась в восторге от подарка. После того как она попыталась задуть сразу все свечи, но у нее это не получилось, Юлия отломила огромный кусок на пробу. Судя по реакции, вкус не подвел.

Источник:

julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На фотографиях с праздника видно, как после фотосессии и небольшой дегустации Дуров, судя по всему, попытался посадить свою девушку в десерт, но удалось ему это лишь частично.

Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сама именинница на подобный перфоманс и испорченное платье, видимо, совсем не обиделась и продолжила лучезарно улыбаться.

Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впервые об отношениях Дурова и Вавиловой стало известно год назад. Когда миллиардера арестовали в Париже, с ним была Юлия, о которой Павел раньше не говорил. К тому моменту Вавилова уже ждала ребенка от бизнесмена. После ареста и стресса, по словам Дурова, девушка потеряла малыша.

Как бы вы отнеслись к сюрпризу в виде ванны тирамису?

Вау! Это моя мечта
В тот же день бы расстались, это надо так опозорить ее
От ванны тирамису я бы не отказался
Только выброс денег
Не люблю сладкое, а вот от ванны с гречкой или игристого не отказался бы
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Павел Дуров День рождения Праздник Торт Юлия Вавилова Сюрприз
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