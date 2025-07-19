Мария Шарапова продает дом в США, а отсидевший за наркотики Тима Белорусских теперь работает с Гуфом: звездные новости недели

Тима Белорусских отсидел в тюрьме два года, а еще два — восстанавливался, прежде чем вернуться в шоу-бизнес Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Американскую поп-диву Бейонсе обокрали, Алсу и Мария Шарапова продают недвижимость, шоумен Гоген Солнцев снова загремел за решетку, а Тима Белорусских вернулся в шоу-бизнес и намекнул на дуэт с Гуфом.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Бейонсе обокрали

В Штатах расследуют кражу двух чемоданов, в которых были жесткие диски с записями невыпущенных хитов певицы Бейонсе. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление правоохранителей города Атланта, штат Джорджия.

«Полиция ищет подозреваемого в краже двух чемоданов, в которых находятся конфиденциальные материалы, связанные с выступлениями Бейонсе, включая невыпущенную музыку и планы выступлений, из транспортного средства в Атланте», — говорится в материале телеканала.

В результате инцидента пострадала не только американская поп-звезда, но также хореограф и танцор певицы.

В настоящее время Бейонсе находится в турне. В понедельник (по местному времени) она дает последний концерт в Атланте, после чего отправится в Лас-Вегас.

Beyonce, полное имя которой Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, наиболее известна песнями Crazy In Love, Halo, Baby Boy и Beautiful Liar. Она стала обладательницей рекордного числа премий «Грэмми» среди женщин, их у нее 28.

Начались съемки нового «Гарри Поттера»

На этой неделе телекомпания HBO начала съемки сериала по «Гарри Поттеру» (6+) и показала первое фото одноименного персонажа со съемочной площадки.

Роль в кинокартине исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон выступит в роли Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут сыграет Рона Уизли.

Доминик Маклафлин — британский актер театра, кино и телевидения. Родился в 2013 году в Шотландии.

«Производство сериала „Гарри Поттер“ для HBO Original началось на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания», — говорится в сообщении на сайте конгломерата Warner Bros. Discovery.

В пресс-релизе показали фото Маклафлина. Актер одет в черную мантию по образу персонажа Гарри Поттера, а также на нем всем известные очки.

Новым Гарри Поттером станет Доминик Маклафлин Источник: HBO / Aidan Monaghan

На сайте отмечается, что премьера сериала состоится в 2027 году.

Дочь Заворотнюк высказалась о пересъемке сериала «Моя прекрасная няня»

Еще в июле стало известно о старте съемок нового сериала «Няня Оксана» (16+). Некоторые утверждают, что это ремейк знаменитого сериала «Моя прекрасная няня» (6+), в которой главную роль исполняла актриса Анастасия Заворотнюк. Однако режиссеры подчеркивают, что это совершенно другой, самостоятельный проект.

По сюжету героиня приезжает в столицу из небольшого города на юге России, чтобы присматривать за детьми богатого вдовца. Многим новый сериал напомнил культовый ситком «Моя прекрасная няня» (6+).

Главную роль в кинокартине «Няня Оксана» (16+) исполнит звезда «Натальной карты» (18+) Олеся Иванченко. Выбор актрисы не всем пришелся по вкусу. Из-за этого звезда обратилась к хейтерам в своем блоге.

В своем обращении она подчеркнула, что создатели проекта вдохновились громким телехитом нулевых, но не ставили перед собой цель переделывать его. Олеся также выразила уважение к звезде «Моей прекрасной няни» (6+).

«Повторюсь, Анастасия — одна из моих любимейших артисток, подарившая всей стране любимую няню Вику, и я даже не претендую на такой статус. Я просто надеюсь, что моя Оксана тоже по-своему полюбится вам, зрителям, и вы примете ее. Я как умела постаралась вложить в нее какое-то количество света. Также в проекте приняли участие замечательные и талантливые артисты — герои, которые, я очень надеюсь, вам тоже полюбятся!» — написала в своем блоге Иванченко.

После этого преданные фанаты ситкома решили узнать мнение дочери Анастасии Заворотнюк. Поклонники «Моей прекрасной няни» (6+) спрашивали, как дочь Анастасии Анна относится к пересъемке сериала. Звездная наследница ответила положительно и заявила, что обязательно посмотрит кинокартину.

«Это классно. Посмотрю с удовольствием», — неожиданно ответила звездная наследница.

Алсу избавилась от фамильного гнезда на Рублевке

Еще до развода и начала судов с бывшим мужем Яном Абрамовым певица Алсу избавилась от огромного особняка на Рублевке. Нашим коллегам из Starhit.ru стало известно, что звезда продала фамильное гнездо в четыре этажа в элитном поселке Усово площадью 3112 квадратов. Особняк был куплен в 2013 году, еще в браке с Абрамовым.

Роскошный дом выполнен в викторианском стиле — с колоннами, лепниной, мрамором, хрустальными люстрами. Внутри есть несколько спален, спортзал, спа-зона, бассейн.

По информации Starhit.ru, вероятно, коттедж был оформлен на артистку. Но буквально за три месяца до начала бракоразводного процесса она совершила сделку купли-продажи. Помимо участка и двух домов, Алсу продала еще нежилое помещение и подземный гараж.

Информация о сделке просочилась в массы из-за судебных документов, где певица значилась истцом и продавцом недвижимости. Оказалось, что в какой-то момент покупатель перестал перечислять деньги. Часть средств он отдал наличными сразу, а оставшиеся деньги обязался выплачивать до 25-го числа последнего месяца каждого квартала. Иск частично удовлетворили.

Кадастровая стоимость всех объектов, по последней оценке, составляла около 300 миллионов, а сейчас, по некоторым данным, стоимость превышает миллиард, заключает издание.

Теннисистка Мария Шарапова продает особняк в Штатах

Мария Шарапова, бывшая российская теннисистка, тоже выставила на продажу свой особняк на Манхэттен-Бич, штат Калифорния. Стоимость объекта составляет 25 миллионов долларов. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

В 2015 году Шарапова продала свой предыдущий дом в Манхэттен-Бич за 5 миллионов долларов. Причиной продажи нынешней недвижимости стало то, что теннисистка проводит большую часть времени с мужем, британским миллионером Александром Джилксом.

Гоген Солнцев снова в тюрьме

Очередной скандал разгорелся вокруг шоумена Гогена Солнцева на этой неделе. Его повязали и увезли в участок. Однако Солнцев решил сделать доброе дело и выкинуть оставленную кем-то бутылку с пивом. Видно, сотрудники полиции его не так поняли.

«В итоге меня забрали, завели дело о распитии спиртного в общественном месте. Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста всё, чтобы алкашом и дурачком меня выставить… Штраф назначили в 500 рублей, но самое главное — испортили мою кристально чистую и безупречную репутацию административкой!» — сокрушается Солнцев после всего пережитого.

Шоумен требовал телефон и выпустить его Источник: Starhit / Telegram

На видео, которое есть в распоряжении у наших коллег из Starhit.ru, видно, как шоумен сокрушается и требует адвоката. Также он утверждает, что он интеллигентный человек и его необходимо выпустить. Он назвал полицейских хамами.

Тима Белорусских вернулся в шоу-бизнес

В течение двух лет Тима Белорусских, популярный среди молодежи исполнитель, находился под домашним арестом в Минске. После освобождения он взял паузу в творческой деятельности и еще два года восстанавливался.

Свои первые хиты музыкант записал еще в 2019 году: «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка», которые пела вся страна.

Несмотря на то что ему удалось наладить отношения с Александром Кауфманом, который сейчас является продюсером Олега Майами, с творчеством возникли трудности. В недавнем интервью на «Новом радио» Тима Белорусских признался, что только недавно смог вернуться к работе.

«Движуха началась, у меня желание появилось, ведь было много вопросов личных, которые никак не мог решить. Слава Богу, всё пройдено, всё открыто, все здесь, все на связи, тут дело уже за нами», — гордо заявил артист.

Белорусских признался, что за эти годы очень повзрослел, многое осознал и теперь понимает, через сколько проблем ему пришлось пройти, чтобы набраться мудрости и не скатиться в пропасть. Правда, это стоило ему не только популярности и миллионного дохода, но и уважения поклонников.

«Некоторых фанатов я упустил, потому что долго не появлялся: кто-то уже вырос, кто-то ушел просто, кто-то успел выйти замуж, родить детей. От этого просто офигеваю! Вроде девочки были маленькие, а уже взрослые семейные девицы. Благодарен всем, кто прошел со мной паузу. Дальше отплачу всем сполна», — бодро настроен Белорусских.

Музыкант надеется, что былая слава еще вернется к нему. По тем временам он очень скучает и рассказывает, как сейчас проводит свободное время и узнают ли его поклонники.

«В целом ничего не изменилось. Могу по городу пройти, но да, люди подходят, спрашивают как я, что, где. Чаще всего прячусь от всех, но это больше мои тараканы, когда в капюшонах и кепках ото всех скрываюсь. Проще всего меня найти на студии», — признается Белорусских.