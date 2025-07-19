«Со мной татары, йоу»: кто такая Sky Rae, под трек которой миллионы записывают танцевальные рилсы

Исполнительнице 23 года Источник: Sky Rae / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наверняка вы хоть раз слышали трек «Наследство», где есть такие строчки: «Слышь, че ты мне скажешь ща? Со мной татары, йоу, среди них Нина есть. Район не спит, ага, my boy, исэнмесез». Трек вирусится в рилсах, коротких видео и тиктоках. Женскую партию исполняет певица из Казани Олеся, известная как Sky Rae. Редакция 116.RU познакомит вас с жизнью и творчеством этой хип-хоп-артистки.

Источник: Icegergert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Что известно о Sky Rae?

Олеся родилась 19 декабря 2001 года в Казани. После школы уехала в Санкт-Петербург и изучала там менеджмент музыкального искусства, но бросила занятия через полгода.

— Сказала, хочет делать музыку, которая интересна ей, а не ректору, — написала мама Олеси в соцсетях.

По словам Sky Rae, в детстве она хотела стать либо артисткой, либо дальнобойщиком.

Источник: Sky Rae / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я всю жизнь пою, все музыкальные занятия сама бросила. Помню, родители уходили из дома, и я всегда пела громко, тогда еще мелизмы (музыкальные украшения мелодии, они добавляются к основной ноте, не меняя при этом ритма и темпа. — Прим. ред.) стали получаться. Серьезно заниматься музыкой было лишь вопросом времени, — признавалась Олеся.

Источник: Sky Rae / T.me

Недавно певица объяснила происхождение своего псевдонима. Она уточнила, что лучше читать Sky Rae как «Скорей». А в дополнение — на ее аватарке в Telegram-канале стоит фото гоночного персонажа Молнии Маккуина.

«За пирожками в пижамах»

Личной жизнью в соцсетях Олеся не делится, но кое-что можно понять из ее творчества. В этом году у артистки вышла песня «Мама», из которой можно узнать кое-что о детстве исполнительницы. Олеся упоминает о том, что ее папа был некой «VIP-персоной» и, судя по всему, занимался чем-то нехорошим. Sky Rae добавляет также, что неосознанно взяла с него пример.

На фото — Олеся с мамой Источник: Аля Шевченко / Vk.com

«Тот самый, о ком нельзя говорить. Литые диски на Х3, в бардачке ножи. Передай дяде пакет, беги, доча. Пусть ничего не будет мне, как не было ему, мама», — такие строчки есть в этом треке.

На обложке сингла — плачущая мама. Олеся говорит, что фото сделано в 2019 году и прекрасно дополняет трек.

— Один из моих любимых снимков: выглядит художественно, в нем есть история, а мне это и нужно было. Сингл посвящен решениям мамы, которые привели к последствиям. От них она в кадре и грустит, — делилась Sky Rae в одном из интервью.

На фото — мама Олеси (обложка сингла «Мама») Источник: Sky Rae / T.me

Трек родился в Казани, когда исполнительница переживала сложный период. Олеся болеет астмой, и в тот момент болезнь обострилась, было тяжело дышать.

— Сейчас тот самый момент, когда я сильно выросла в текстах и уверена в своих словах. Получается красиво слагать их без привираний. Значит, время делиться своей историей, — отмечает Олеся.

Sky Rae вспоминала в интервью:

— У нашего дома был продуктовый. Мы туда чуть ли не каждый вечер ходили за «треугольниками» (эчпочмаками — татарскими пирожками треугольной формы с начинкой из картофеля, мяса и лука. — Прим. ред.).

Как-то раз мама отправилась туда в пижаме.

— А папа у меня — реальный бумер: всегда подсаживал на тревогу по поводу внешнего вида. Ну я и давай говорить: «Ты не боишься, мам? Не стыдно тебе?» Не помню, что конкретно она ответила, но было что-то в духе «Мне-то что? Удобно же», — рассказывала Олеся. — В итоге пошли за пирожками в пижамах. Я кайфанула. История вроде обычная, но помню, как во мне в тот момент что-то перещелкнуло. Так вышло, что этими словами мамы я руководствуюсь всю жизнь. С каждым годом мне «всё равнее» на всё большее количество вещей. Пара слов мамы привела меня туда, где я сейчас, так что спасибо ей за иммунитет к общественному мнению.

Источник: Аля Шевченко / Vk.com

Маму зовут Аля, ей 48 лет, и она профессиональный тренер с 30-летним опытом. Основала антиэйдж-клуб для женщин 40+. Родила троих детей. У Олеси есть брат и сестренка, в семье хорошие, теплые отношения.

Музыка

На «Яндекс Музыке» у Sky Rae более 4 миллионов слушателей. Предпосылками для этого стал фит с Iсegergert (рэпером Георгием Гергертом). Трек был записан в апреле этого года. Ранее Олеся пробовала себя в разных стилях музыки: к примеру, когда-то записывала хайпер-поп.

Источник: «Яндекс Музыка»

В 2022 году Sky Rae в своем Telegram-канале писала, что ходила к психологу по поводу музыки, у нее были проблемы с восприятием из-за того, что теперь это не просто хобби, а полноценная работа.

— Садишься писать уже не ради кайфа, а чтобы на месте не стоять якобы, — отмечает она.

На хорошие тексты Олесю часто вдохновляют ненастный Петербург, драматические ситуации и различная музыка.

Источник: Sky Rae / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я давно люблю Рианну, в моих глазах это лучший пример сильной и талантливой состоявшейся девушки, — отмечает Sky Rae.

Больше всего в себе Олесе нравится ее подход к музыке, а вот не по душе такие черты, как вспыльчивость и эгоцентричность. Певица признавалась, что не хочет, чтобы рэп делили на мужской и женский. Считает, что музыка может быть либо плохой, либо хорошей.

— Общество разбилось на тех, кто боготворит меня, и тех, кто желает смерти. Зачастую люди тяжело воспринимают новое, потом принимают, затем начинают уважать. Мне нормально, но тут надо иметь стержень, иначе тебя продавят, ведь кому нравится, когда девчонки высовываются? — рассказывала она.

Sky Rae активно занимается музыкой и ведет свой Telegram-канал. Недавно она написала пост, где задалась вопросом о том, сделают ли ее заслуженной артисткой.

Ее любят слушатели и подписчики — земляки.

Источник: Sky Rae / T.me

— Спасибо каждому, это невероятный отклик, столько просмотров за сутки, мой личный рекорд! Не верится в такую лояльность, — писала Олеся.