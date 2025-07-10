Снуп Догг снял клип про Павла Дурова и Telegram: видео

Рэпер шутит над Дуровым Источник: кадр из клипа

Американский рэпер Снуп Догг сделал необычную коллаборацию с Telegram. Он выпустил клип под названием Gifts, который посвящен мессенджеру. В этом треке рэпер использует стандартные звуки, которые мы слышим, когда получаем сообщения в мессенджере. В клипе он показывает новые наборы подарков, вспоминает про блокировку мессенджера и о сотне детей Дурова.

Источник: Snoop Dogg TV / Youtube.com

Снуп призывает всех своих фанатов «прокачать» профили в Telegram. Интересно, что сам он завел канал в мессенджере в мае 2025 года.

Отметим, что Снуп Догг уже обращался к Дурову в соцсети X, где с юмором предложил основателю Telegram немного притормозить с детьми. Он написал: «Эй, слышал, у тебя уже 106 детей? Пацан, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного».

Только выпущенные подарки уже распродали. Менее чем за час коллекцию из пяти подарков, которую выставили специально к клипу, раскупили. Общая стоимость подарков — около девяти миллионов долларов.