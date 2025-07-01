«Жуть, вообще на себя не похож»: посмотрите, как выглядит Плющенко после пластики у Хайдарова

Помните Евгения таким? Забудьте, теперь он новый человек Источник: plushenkoofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В социальных сетях Евгений Плющенко показал, как выглядит теперь после блефаропластики у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Первоначально олимпийский чемпион планировал только убрать мешки под глазами, но в клинике ему предложили и немного помолодеть. По словам продюсера Яны Рудковской, она была не в курсе о планах мужа и узнала обо всём только через два дня после операции, когда запереживала, почему муж не отвечает на звонки.

Блефаропластика — пластическая операция для коррекции формы век, которая направлена на устранение возрастных изменений и удаления избытка кожи.

Источник: plushenkoofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я уехала в Баку. У нас большой ледовый проект. А Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, — рассказала Рудковская. — А тот ему сказал: «Давай сделаем блефаропластику, а то ты всё королей катаешь, теперь будешь принцев катать. Будешь такой же, только на 10 лет моложе». Я об этой операции узнала после того, как она состоялась. Моего мужа буквально Тимур, так сказать, по-хорошему развел, сказал, что зато потом ничего делать не будет.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Сам Плющенко не нарадуется результату и называет Хайдарова доктором с золотыми руками.

— Хочу сказать огромное спасибо мегапрофессионалу с золотыми руками и бриллиантовым персоналом. В клинике Тимурчика я всё видел сам, всё на себе ощутил. Просто фантастика! — выложил в своем блоге восторженное видео Евгений.

Источник: plushenkoofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поклонники фигуриста восторгов Плющенко не разделяют и искренне не понимают, для чего Евгений решился на кардинальное преображение.

— Мама дорогая, просто глаза на затылок натянули. Ужасная топорная работа, — в шоке комментаторы.

— Что-то Плющенко стал похож на своего хирурга, — замечают поклонники.

— В итоге получилась антиреклама Хайдарову. У Плющенко даже лоб увеличился. Жуть просто, вообще на себя не похож, — пишут в комментариях.

— Раньше Плющенко выглядел на свой возраст, но славянской внешности, а сейчас у него на лице с блондинистыми волосами соседствует азиатский тип глаз, и лицо неплохо покруглело. Он мне начинающего лысеть откормленного китайца напоминает, — шутят фанаты.

— В принципе, если бы всегда так выглядел, ничего особенного, а так на контрасте очень заметно — было-стало. Интересно, что сам пластик себе глаза «открыл», — подмечают комментаторы.

— Это ж как надо было загнобить мужа, чтобы он веки пошел резать к Хайдарову. У Плющенко своя форма глаз была его изюминкой, — пишут подписчики.