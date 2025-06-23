За отдых на Волге — от 30 тысяч: в какие города отправляются теплоходы из Москвы

Публикуем список круизов из Москвы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Речной круиз — хороший вариант для тех, кто не хочет проводить много времени за построением маршрута и выбором культурной программы, но при этом настроен увидеть множество живописных мест за одну поездку. Отдых на теплоходе сочетает в себе комфорт отеля, живописные виды и разнообразные экскурсии. Поскольку туристы ежедневно сменяют локацию.

Как ранее рассказывали туристические агенты, чаще всего туристы из Центральной России выбирают в качестве стартовой точки — Москву. Через столицу пролегают водные пути, соединяющие холодные северные воды с Азовским и Каспийским морями.

Наши коллеги из MSK1.RU подготовили топ направлений для речного круиза.

Тверь

Продолжительность: 4 дня.

Цена: от 30 тысяч рублей.

Не самый продолжительный, но очень красивый маршрут для тех, кто только знакомится с речными круизами. По пути — остановки в Твери и Угличе, большинство круизов — кольцевые, то есть, теплоход возвращает в Москву.

Стоимость круиза варьируется в зависимости от условий в каюте и экскурсионной программы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Нижний Новгород

Продолжительность: 5 дней в одну сторону

Цена: от 37 тысяч рублей.

Еще один вариант непродолжительного круиза. Остановки в Угличе, Ярославле и Костроме, последний день — в Нижнем Новгороде. Здесь есть как кольцевые варианты, так и в одну сторону.

Набережная Нижнего Новгорода встречает гостей Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Казань

Продолжительность: около 9 дней.

Цена: от 50 тысяч рублей.

Если есть достаточно времени и желания, чтобы отправиться дальше Нижнего Новгорода, выбирайте круизы до Казани. Увидите также Тверь, Мышкин, Ярославль, Кострому, Плёс и Чебоксары. В каждом из городов будет возможность погулять день.

Из Москвы на теплоходе можно добраться до Казани Источник: Лина Саитова / 116.RU











Санкт-Петербург

Продолжительность: 7-9 дней

Цена: от 75 тысяч рублей.

Очень популярное круизное направление — из одной столицы в другую. В зависимости от стоянок на маршруте этот круиз занимает до двух недель. Вы посетите не только города, расположенные по пути до Петербурга, но и Кижи, Валаам, а также Соловки. Пройдете по Ладожскому и Онежскому озерам, по рекам Нева, Свирь, Вытегра, Ковжа, Шексна и Волга

Попасть на Соловки можно на теплоходе из Москвы Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Астрахань или Ростов-на-Дону

Продолжительность: около 16 дней.

Цена: от 90 тысяч рублей.

Лето — отличное время, чтобы отправиться на юг: в Астрахань или Ростов-на-Дону. По пути увидите Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов и Волгоград, а в случае, если отправитесь по Дону — еще и Волгодонск. В некоторых городах стоянка — два дня. Такие круизы обычно долгие, так что лучше узнать заранее, какие виды досуга доступны на борту вашего теплохода.

Стоимость круизов на юг начинается от 90 тысяч рублей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Пермь

Продолжительность маршрута: около 10-12 дней.

Цена: от 90 тысяч рублей.

Маршрут пролегает сначала по Волге, а потом по Каме на восток. Это путь, по которому шли первопроходцы во время освоения Сибири. По пути — остановки в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Елабуге, Чайковском и не только.

Что еще важно знать

В цену не кольцевых круизов не включена дорога до места посадки и высадки из теплохода. То есть, вернуться в Москву из конечного пункта маршрута нужно будет за свой счет.

На борту есть разные варианты размещения. Обратите внимание, некоторые каюты могут находиться ниже ватерлинии, так что в них не будет окна.

Есть также разные варианты питания. Например, можно выбрать завтраки и ужины на борту, а обедать в городах, где будет останавливаться теплоход, либо же выбрать трехразовое питание на борту.

Довольно часто операторы предлагают на выбор несколько экскурсий в каждом городе — пешая, на автобусе, по культурным или гастрономическим местам. Лучше заранее определиться, куда хотите пойти. Некоторые экскурсии могут быть за дополнительную плату.

На теплоходах курить разрешается только в специально отведенных местах. Не забудьте уточнить, где они находятся, сразу после регистрации на корабль.