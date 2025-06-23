НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 749мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,29
EUR 89,84
Вырастут тарифы
Гид по отдыху в России
Новые микрорайоны
Упал со скалы
Концерт Трофима
Что с ипотекой
Переименование музея-заповедника
Ретро Ярославль
Ярославцы о пешеходном центре
В городском парке нашли утонувшего
Развлечения За отдых на Волге — от 30 тысяч: в какие города отправляются теплоходы из Москвы

За отдых на Волге — от 30 тысяч: в какие города отправляются теплоходы из Москвы

Собрали популярные направления для круиза

691
2 комментария
Публикуем список круизов из Москвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПубликуем список круизов из Москвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Публикуем список круизов из Москвы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Речной круиз — хороший вариант для тех, кто не хочет проводить много времени за построением маршрута и выбором культурной программы, но при этом настроен увидеть множество живописных мест за одну поездку. Отдых на теплоходе сочетает в себе комфорт отеля, живописные виды и разнообразные экскурсии. Поскольку туристы ежедневно сменяют локацию.

Как ранее рассказывали туристические агенты, чаще всего туристы из Центральной России выбирают в качестве стартовой точки — Москву. Через столицу пролегают водные пути, соединяющие холодные северные воды с Азовским и Каспийским морями.

Наши коллеги из MSK1.RU подготовили топ направлений для речного круиза.

Тверь

Продолжительность: 4 дня.

Цена: от 30 тысяч рублей.

Не самый продолжительный, но очень красивый маршрут для тех, кто только знакомится с речными круизами. По пути — остановки в Твери и Угличе, большинство круизов — кольцевые, то есть, теплоход возвращает в Москву.

Стоимость круиза варьируется в зависимости от условий в каюте и экскурсионной программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоимость круиза варьируется в зависимости от условий в каюте и экскурсионной программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоимость круиза варьируется в зависимости от условий в каюте и экскурсионной программы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нижний Новгород

Продолжительность: 5 дней в одну сторону

Цена: от 37 тысяч рублей.

Еще один вариант непродолжительного круиза. Остановки в Угличе, Ярославле и Костроме, последний день — в Нижнем Новгороде. Здесь есть как кольцевые варианты, так и в одну сторону.

Набережная Нижнего Новгорода встречает гостей | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНабережная Нижнего Новгорода встречает гостей | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Набережная Нижнего Новгорода встречает гостей

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Казань

Продолжительность: около 9 дней.

Цена: от 50 тысяч рублей.

Если есть достаточно времени и желания, чтобы отправиться дальше Нижнего Новгорода, выбирайте круизы до Казани. Увидите также Тверь, Мышкин, Ярославль, Кострому, Плёс и Чебоксары. В каждом из городов будет возможность погулять день.

Из Москвы на теплоходе можно добраться до Казани | Источник: Лина Саитова / 116.RUИз Москвы на теплоходе можно добраться до Казани | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Из Москвы на теплоходе можно добраться до Казани

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Санкт-Петербург

Продолжительность: 7-9 дней

Цена: от 75 тысяч рублей.

Очень популярное круизное направление — из одной столицы в другую. В зависимости от стоянок на маршруте этот круиз занимает до двух недель. Вы посетите не только города, расположенные по пути до Петербурга, но и Кижи, Валаам, а также Соловки. Пройдете по Ладожскому и Онежскому озерам, по рекам Нева, Свирь, Вытегра, Ковжа, Шексна и Волга

Попасть на Соловки можно на теплоходе из Москвы

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Астрахань или Ростов-на-Дону

Продолжительность: около 16 дней.

Цена: от 90 тысяч рублей.

Лето — отличное время, чтобы отправиться на юг: в Астрахань или Ростов-на-Дону. По пути увидите Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов и Волгоград, а в случае, если отправитесь по Дону — еще и Волгодонск. В некоторых городах стоянка — два дня. Такие круизы обычно долгие, так что лучше узнать заранее, какие виды досуга доступны на борту вашего теплохода.

Стоимость круизов на юг начинается от 90 тысяч рублей | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUСтоимость круизов на юг начинается от 90 тысяч рублей | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Стоимость круизов на юг начинается от 90 тысяч рублей

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Пермь

Продолжительность маршрута: около 10-12 дней.

Цена: от 90 тысяч рублей.

Маршрут пролегает сначала по Волге, а потом по Каме на восток. Это путь, по которому шли первопроходцы во время освоения Сибири. По пути — остановки в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Елабуге, Чайковском и не только.

Та самая подпись «Счастье не за горами» на набережной в Перми | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUТа самая подпись «Счастье не за горами» на набережной в Перми | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Здесь проходят все крупные мероприятия Перми | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUЗдесь проходят все крупные мероприятия Перми | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
А это&nbsp;— Спасо-Преображенский собор в Перми | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUА это&nbsp;— Спасо-Преображенский собор в Перми | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Что еще важно знать

  • В цену не кольцевых круизов не включена дорога до места посадки и высадки из теплохода. То есть, вернуться в Москву из конечного пункта маршрута нужно будет за свой счет.

  • На борту есть разные варианты размещения. Обратите внимание, некоторые каюты могут находиться ниже ватерлинии, так что в них не будет окна.

  • Есть также разные варианты питания. Например, можно выбрать завтраки и ужины на борту, а обедать в городах, где будет останавливаться теплоход, либо же выбрать трехразовое питание на борту.

  • Довольно часто операторы предлагают на выбор несколько экскурсий в каждом городе — пешая, на автобусе, по культурным или гастрономическим местам. Лучше заранее определиться, куда хотите пойти. Некоторые экскурсии могут быть за дополнительную плату.

  • На теплоходах курить разрешается только в специально отведенных местах. Не забудьте уточнить, где они находятся, сразу после регистрации на корабль.

Ранее мы также публиковали популярные среди ярославцев теплоходы.

ПО ТЕМЕ
Серафима ПутиеваСерафима Путиева
Серафима Путиева
Корреспондент MSK1.RU
Круиз Теплоход Москва Путеводитель
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
6 часов
Старенькие они , гигиены ноль в круизах сидеть на унитазе не хочется а в морге тем более, ведь медицины по пути следования просто нет
Гость
5 часов
Деточка, а Вам не кажется, что Ваше место, возле параши? Какие нафиг 30 тысяч, кто, и куда повезет Вас за такие деньжищи?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
Айда алга! Почему нужно посетить Татарстан и что там вообще делать
Сергей Энквист
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление