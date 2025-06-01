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Развлечения Обзор «Коля сегодня перешел границу»: жених Бородиной довел ее до ручки

«Коля сегодня перешел границу»: жених Бородиной довел ее до ручки

Сердюков во всей красе показал особенности своего характера

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Пара решила проверить свои отношения на телешоу, но что-то пошло не так | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 годПара решила проверить свои отношения на телешоу, но что-то пошло не так | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Пара решила проверить свои отношения на телешоу, но что-то пошло не так

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Неделю назад Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков приехали на шоу «Сокровища императора», чтобы в том числе проверить свои отношения, и ухажер телеведущей тут же показал себя во всей красе. Да так, что вызвал цунами ненависти со стороны других участников. Можно было предположить, что ко второй серии Бородина его как-то вразумит, но об этом, похоже, остается только мечтать. Сердюков вновь не смог сдержать себя в руках, да так, что несколько раз откровенно нахамил невесте. Боимся, с такими страстями до свадьбы может и не дойти. Правда, телеведущая всё спускает на тормоза, объясняя поведение Николая особенностями взрывного характера, а не агрессивностью.

В одном из заданий Ксения объясняла Николаю, как выглядят китайские иероглифы. А он искал похожие по описанию изображения во внушительной стопке картинок. Пара рассказала, что любит играть в ассоциации и эта задача для них не будет сложной. Но во время испытания что-то пошло не так. Мужчина не понимал объяснения, нервничал, огрызался и срывался на партнершу.

— Сложно, Ксюх, с тобой, честное слово. Пожалуйста, можно не топать ногами и меня не раздражать? — указал он Бородиной на ее место.

Ксения старательно описывала иероглифы, но Николай раздражался | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 годКсения старательно описывала иероглифы, но Николай раздражался | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Ксения старательно описывала иероглифы, но Николай раздражался

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Позже Сердюков пожалел о своем поведении, признавшись невесте, что вел себя как клоун и устроил цирк. Но прощения при этом не попросил. Ксения же все выпады Николая в свою сторону воспринимает спокойно. Но в данной ситуации она призналась, что жених перешел грань.

— Если бы это было вне игры, дома, еще где-то, он бы отхватил. Я бы высказала всё, что о нем думаю, потому что я такие вещи не люблю, — заявила телеведущая. — Пойдя в психологию и проработав себя во многих моментах, я научилась себя сдерживать. И вообще я не очень люблю плохо разговаривать с людьми, если они не переходят границы. Коля сегодня перешел эту границу. Но, опять же, это было в игре.

Ксения готова прощать жениху грубые слова | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 годКсения готова прощать жениху грубые слова | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Ксения готова прощать жениху грубые слова

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Во время общего обсуждения пройденных за день испытаний Николай, видимо, решив реабилитироваться, заявил, что не мог и мечтать о такой спутнице, как Ксения. Однако поведение мужчины не вызывает у других участников восторга. Прозвучало мнение, что Николай заигрался в различные шоу.

— По всему видно, что Коля невоспитанный человек, который еще ничего не достиг в жизни. Пытается показать себя не делом, а словом. Причем не очень хорошим, — высказался космонавт Антон Шкаплеров.

Несмотря на разногласия, Бородина и Сердюков успешно проходят испытания и приходят на финиш в числе первых. Они продолжают борьбу за миллион юаней — по сегодняшнему курсу это около 12 миллионов рублей.

А пока Бородина и Сердюков борются за миллион юаней, у нас важный вопрос — как думаете, доживут они до свадьбы?

Да какая свадьба — пиар один
Бородина разве не видит, что он ее использует?
Прекрасная пара, свадьбе — быть!
Не будет у них свадьбы — гусь свинье не товарищ
Доскётся Николай — пошлет его Бородина куда подальше
Кто все эти люди?
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Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Ксения Бородина Николай Сердюков Сокровища императора Ссора
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