Перенесла клиническую смерть и не стыдится пластики: жизнь Елены Яковлевой

О Елене Яковлевой заговорили в 1989 году. Славу и народную любовь и премию «Ника» актрисе принесла картина «Интердевочка» (18+). Лента возглавила советский кинопрокат, а журнал «Советский экран» признал 28-летнюю Елену лучшей актрисой года.
Новую волну популярности спустя 10 лет принес сериал «Каменская» (16+).
В 2014 году Елена признавалась, что пережила клиническую смерть: актрисе стало плохо на сцене, ее увезли в больницу и диагностировали скрытую язву желудка. Во время операции что-то пошло не так и ее сердце остановилось.
«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами», — вспоминала Яковлева.
Сейчас же в фильмографии актрисы больше 130 картин. Еще несколько находятся в производстве, и в большинстве у Яковлевой главные роли. Актриса не скрывает, что, как и многие коллеги, старается сохранить красоту, для чего не раз прибегала к пластике.