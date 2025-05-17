Перенесла клиническую смерть и не стыдится пластики: жизнь Елены Яковлевой

Источник: Городские медиа

О Елене Яковлевой заговорили в 1989 году. Славу и народную любовь и премию «Ника» актрисе принесла картина «Интердевочка» (18+). Лента возглавила советский кинопрокат, а журнал «Советский экран» признал 28-летнюю Елену лучшей актрисой года.

Новую волну популярности спустя 10 лет принес сериал «Каменская» (16+).

В 2014 году Елена признавалась, что пережила клиническую смерть: актрисе стало плохо на сцене, ее увезли в больницу и диагностировали скрытую язву желудка. Во время операции что-то пошло не так и ее сердце остановилось.

«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами», — вспоминала Яковлева.