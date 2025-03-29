Удача или испытание? Что солнечное затмение 29 марта принесет разным знакам зодиака

Затмение сулит перемены для многих знаков зодиака Источник: Максим Серков / NGS42.RU











29 марта 2025 года на небе разыграется редкое шоу — солнечное затмение. Пока астрономы готовятся наблюдать за игрой света и тени, а эзотерики строят прогнозы, простым смертным остается гадать: ждать ли удачи или запасаться оберегами? Одним знакам зодиака звезды сулят новый старт и исполнение желаний, а другим — нестабильность и удары по карме. Узнали, кому повезет, а кому остается только выть на луну.

Затмение — роковой день или новый шанс

Март сам по себе — неспокойное время с точки зрения астрологии. Всё из-за коридора затмений, когда мир словно сходит с привычных рельсов. 29 марта нас ждет частичное солнечное затмение, с 11:51 до 15:44 по московскому времени . Астрологи обещают, что в это время в вашу жизнь ворвется что-то новое, даже если вы к этому не готовы.

— Солнечное затмение — это новолуние, спрятанное в тени, — рассказывает астропсихолог Яна Пустовалова. — Каждый знак зодиака будет ощущать это астрологическое и астрономическое явление по-своему, так как огненная энергия Овна, в которую попадает это солнечное затмение, даст ощутимый толчок, чтобы каждый смог посмотреть на свою обыденную жизнь под другим углом и сделать выводы.

Эзотерики отмечают, что во время затмения 29 марта чувствительные люди могут заметить скачки давления, перемены в самочувствии и эмоциональные качели.

— Иногда события не разворачиваются — они обрушиваются, — объясняет астропсихолог Александра Курникова. — Так действует солнечное затмение в Овне: не через постепенность, а через вспышку. Оно приходит как внутренний пожар — чтобы осветить, согреть, сжечь всё лишнее и зажечь то, что давно просит быть увиденным. Затмение в знаке Овна — это вызов индивидуальности, личной воли, честности перед собой, чтобы выйти из спячки и начать жить по-настоящему. Оно не терпит притворства, компромиссов «для вида» и отложенных решений.

Кому успех, а кому — черная полоса

Самые сильные удары судьбы получат Овны и Весы, но и у других знаков будет непростое время. Для Раков и Козерогов жизнь может буквально развернуться в иную сторону. Велика вероятность оказаться в ситуации, где один неверный шаг может сулить те еще последствия.

Для Львов, Стрельцов, Водолеев и Близнецов затмение, наоборот, может принести интересные предложения, вдохновляющие идеи, нужных людей. Это скорее окно возможностей, чем кризис. Но с одной важной оговоркой: не стоит начинать что-то грандиозное с нуля.

А вот для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб это затмение, на первый взгляд, может пройти почти незаметно. Однако внутренние процессы требуют внимания, даже если снаружи всё спокойно.

— Самый главный совет на весь период коридора затмений — не сопротивляться новым обстоятельствам. Вам важно понять, какой урок через весь период коридора затмений необходимо пройти, и принять эти обновления, — советует Яна Пустовалова. — И как раз 29 марта 2025 будет подведение итогов всего коридора затмений.

Прогноз для каждого знака зодиака

Каждый знак зодиака почувствует влияние солнечного затмения 29 марта по-своему. Как именно затмение повлияет на вас — читайте в подробном астропрогнозе.

Овен

Вы в эпицентре событий. Это затмение может ощущаться как кризис идентичности. Кто я? Куда иду? Почему всё рушится? Могут быть импульсивные решения, которые изменят вашу судьбу. И хотя это ваш шанс переродиться, он требует максимальной осознанности.

Совет: не поддавайтесь на провокации и острые эмоции. Время для действий наступит чуть позже — сначала почувствуйте, что для вас действительно важно.

Телец

На первый взгляд, вы можете не почувствовать резких перемен. Но внутренние изменения будут происходить глубоко. Это хорошее время, чтобы завершать старое и не торопиться с новыми обязательствами.

Совет: доверяйте своей скорости. То, что сейчас выглядит как тишина, на самом деле — подготовка.

Близнецы

Возможны интересные предложения, проекты, люди. Это может вдохновлять, давать ощущение движения и расширения. Однако начинать что-то масштабное не стоит — сначала закройте старые «хвосты» и завершите то, что требует внимания. Тогда откроется новое поле деятельности.

Совет: оставайтесь в состоянии завершения, а не в азарте новых стартов.

Рак

Вы входите в уязвимую, но очень важную фазу. Затмение может коснуться статуса, работы, отношений с родом. Словно старые роли больше не работают, но новые еще не оформлены. Здесь легко ошибиться, сделать шаг от страха, а не от зрелости.

Совет: не принимайте поспешных решений. Прислушивайтесь к телу и интуиции — они подскажут, когда двигаться.

Лев

Мир как будто приоткрывает двери. Возможны предложения, новые знания, вдохновение. Но ваша задача — не хватать первым порывом, а довести до ума всё, что было начато раньше. Завершите — и вы увидите, что пространство само даст вам нужный шанс.

Совет: процесс завершения сейчас важнее, чем начинания. Дождитесь ясности — и вы не промахнетесь.

Дева

Для вас затмение проходит относительно мягко. Возможно, на фоне или в тени. Но могут подняться вопросы здоровья, усталости, завершения рабочих или эмоциональных циклов.

Совет: следите за своим состоянием — не перегружайтесь, завершайте, подводите итоги.

Весы

Затмение напротив вашего знака. Это делает вас одним из главных участников событий — но не всегда по своей воле. Возможны резкие повороты в отношениях, союзы, расставания, кризисы. Сложно удержать баланс.

Совет: не спешите менять жизнь под влиянием эмоций. Выдержка и честность с собой — ваш якорь.

Скорпион

Это затмение может пройти фоном, если не затрагивает важные точки в вашей натальной карте. Однако вы можете ощущать, что нужно пересмотреть каждодневные дела, рабочие процессы и режим дня. Хорошее время завершать и переосмысливать.

Совет: не бойтесь тишины. Она дает вам доступ к внутреннему обновлению.

Стрелец

Вам может казаться, что всё снова оживает. Люди, вдохновение, эмоции. Однако, несмотря на желание резко рвануть вперед, затмение напоминает: сначала завершение, только потом — движение. Если вы честно подведете итоги, то подарок судьбы уже готов.

Совет: расчистите место под будущее, прежде чем звать его в дом.

Козерог

Вы в зоне прямого действия затмения. Это значит, что любые непродуманные шаги могут привести к перелому. Особенно это касается тем семьи, статуса, внутренней опоры. Внешне всё может казаться управляемым, но внутри готовится переворот.

Совет: избегайте решения назло или из выгорания. Ищите, что действительно укрепляет вашу жизнь, даже если это значит отпустить то, что дорого.

Водолей

Затмение может проявиться как окно возможностей — встречи, предложения, идеи. Но не торопитесь всё запускать. Сейчас важно закрыть старые темы, особенно в коммуникациях, учебе, документах. Пространство готовит для вас переход на новый уровень, но он требует порядка.

Совет: не перескакивайте на новый этап, пока не завершен старый.

Рыбы

На поверхности затмение может пройти мимо. Но если у вас идут кармические процессы, вы почувствуете перемены. Особенно в теме самоценности, денег, безопасности. Это хорошее время для избавления от ненужных обязательств.

Совет: не цепляйтесь за то, что вас давно не питает. Ваша энергия драгоценна.