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Развлечения Осуществили мечту 70-летней фанатки BTS: звезда соцсетей собирается в поездку в Корею. Видео

Осуществили мечту 70-летней фанатки BTS: звезда соцсетей собирается в поездку в Корею. Видео

Деньги на отпуск собрали после залетевшего ролика про любовь к корейской группе

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1 комментарий

История 70-летней фанатки BTS, которая стала звездой соцсетей

Источник:

70-летняя Валентина Ельцова стала популярной благодаря группе BTS. В январе 2025 года завирусился ролик лайфстайл-блогера из Ярославля Арины Шевчук. В видео ее бабушка поделилась своей большой любовью к корейской группе. Искренность и позитив пенсионерки покорили сердца миллионов в соцсетях.

В разговоре с 76.RU Валентина Ельцова призналась, что уже около пяти лет увлекается творчеством BTS. Всё началось спонтанно.

— Мне в TikTok начали попадаться видео про BTS. Я тогда подумала: «А что это за такие ребята? Они так хорошо танцуют. Да и какие они симпатичные. Надо узнать, что это за группа такая». Нашла их на YouTube, стала смотреть их ролики, искать видео про исполнителей. Так меня и затянуло, — рассказала Валентина Ельцова.

С тех пор жизнь пенсионерки изменилась. Она стала коллекционировать сувениры с BTS, следить за новостями любимых музыкантов в соцсетях и оборудовала уголок с плакатами k-pop-исполнителей на рабочем столе. Однажды она даже ходила в кинотеатр на трансляцию концерта BTS.

Всё это наполняет ее жизнь. Песни любимой группы мотивируют и дарят положительные эмоции. Но одна мечта еще недавно казалась несбыточной — поездка в Корею. Однако подписчики внучки организовали сбор на путешествие, и меньше чем за две недели добрые люди выслали около 100 тысяч рублей. Теперь Валентина Ельцова вся в заботах о планируемом отпуске.

О реакции фанатки BTS на популярность в соцсетях смотрите в видеосюжете выше.

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Корейская группа Музыка Поклонница Пенсионерка Бабушка
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Комментарии
1
Гость
26 минут
Жизнь удалась 🤩 Валентине удачной поездки и счастья ♥️
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