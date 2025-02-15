Самая богатая женщина России стала холостой, а экс-звезда «Дома-2» потеряла жениха на СВО: звездные новости недели

Татьяна Ким будет получать алименты от бывшего мужа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На этой неделе звезды разоткровенничались по поводу своих бывших и поделились своими маленькими семейными радостями. Алена Водонаева потеряла экс-возлюбленного на СВО, а Дава готовится стать отцом. Глава Wildberries официально развелась, а бывшая Паши Техника пожаловалась на побои.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Бывшая Паши Техника обвинила его в насилии

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника Ева Карицкая сообщила об избиении. По ее словам, муж напал на нее на глазах у шестилетнего сына.

— Распыленный перцовый баллончик, рукоприкладство, ребенок в слезах. Я долго терпела и не вызывала полицию, потому что жалко. Обычно спасали рехабы, но это уже слишком, — объяснила она в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Она отметила, что Техник бил бутылки о дверь квартиры. Ева вызвала полицию, однако сотрудники правоохранительных органов, по ее словам, сфотографировались с артистом на улице и уехали.

Рэпер опроверг обвинения его бывшей жены в том, что он якобы избил ее на глазах у шестилетнего сына. Видеообращение музыкант опубликовал в своем Тelegram-канале. По словам артиста, девушка выдумала историю для того, чтобы выпросить у него деньги.

Глава Wildberries теперь холостая

Состоялся официальный развод главы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Для этого супруги обратились в суд, так как у них есть несовершеннолетние дети.

— Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Обнимаю! — написала Татьяна Ким в своем Тelegram-канале.

Информацию подтвердил и Бакальчук. Он будет платить алименты. Однако у бизнесмена право на встречи с детьми все-таки остается, и он заявил, что намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всём.

У Татьяны семеро детей от бывшего мужа. Но она богата не только количеством сыновей и дочерей. По данным на 2024 год, состояние Татьяны Ким составляет 7,4 млрд долларов.

У Водонаевой погиб бывший жених на СВО

Телеведущая Алена Водонаева сообщила о гибели своего бывшего жениха, 36-летнего Антона Короткова. Телезвезда откровенно призналась, что тяжело переживает смерть бывшего возлюбленного. Несмотря на то что пара рассталась в 2016-м за год до назначенной свадьбы, Алена и Антон поддерживали общение.

— Мы тяжело расставались, любя друг друга. Не общались, я назло ему вышла замуж. А после того, как я развелась в 2019 году, мы с Антоном иногда переписывались и были на связи в добрых отношениях. Несколько раз встречались. Я сохраню в памяти только хорошие моменты о нем, плохих я уже давно не помню, — написала звезда в своем канале.

Алена рассказала, что была беременна от жениха, пишет 72.RU. Но потеряла ребенка и теперь не сможет иметь детей.

Коротков погиб в Курской области. До этого несколько месяцев числился без вести пропавший. Его похоронили 5 февраля.

Мари Краймбрери перестала скрывать беременность

Рэпер Дава и певица Мари Краймбрери сообщили о беременности. Звезды опубликовали милое видео, в котором будущая мама продемонстрировала округлившиеся формы.

После объявления о таком важном событии певица вышла в свет. Она приняла участие в Big Love Show в Москве, ее сопровождал и будущий отец ребенка — Дава.

Дава сопровождал Мари повсюду Источник: Starhit.ru / Telegram

Starhit.ru удалось застать парочку за кулисами на «Live Арене». Молодой папа ни на секунду не отходил от возлюбленной: сначала ждал ее возле гримерки, а потом проводил до сцены. Правда, блогер старался не привлекать к себе особого внимания и скромно шел сзади.

Бузова искренне порадовалась за бывшего Источник: Starhit.ru / Telegram

Бывшая рэпера, телеведущая Ольга Бузова, поздравила пару с пополнением. Она призналась, что оборвала общение с экс-возлюбленным, но пожелала счастья будущим родителям.

Катя Лель и Елена Ваенга стали заслуженными артистками РФ

Исполнительница хитов «Муси-пуси» и «Мой мармеладный» Катя Лель и четырехкратная обладательница «Золотого граммофона», шансон-дива Елена Ваенга стали заслуженными артистками РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Катя Лель — народная артистка Чечни и народная и заслуженная артистка Кабардино-Балкарии. Она также известна историями о похищении инопланетянами. Певица якобы потеряла несколько зубов после встречи с НЛО. Как знать, может, именно внеземные цивилизации помогли артистке добиться таких высот.

Елена Ваенга дважды становилась лауреатом «Песни года», а также имеет звание народной артистки Республики Адыгея и Марий Эл. Певица активно выступает в поддержку спецоперации и находится под санкциями Украины.

Голое платье Бьянки довело до слухов о разводе с Канье Уэстом

В зарубежных СМИ стали активно писать, что Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся. По слухам, звезды решили расстаться из-за скандального голого выхода на «Грэмми» и странных постов в соцсетях Канье.

Однако представитель Уэста опроверг новость о его разводе с Бьянкой.

— Они находятся в Лос-Анджелесе, собираются вместе провести День святого Валентина, — сказал он в беседе с TMZ.

Он подчеркнул, что объявления об их личной жизни будут исходить от них самих, а не от неподтвержденных слухов в таблоидной прессе.

Джиган получил признание от еврейской диаспоры

На свадьбе дочери главного раввина России и сына главного раввина Одессы выступил рэпер Джиган. Торжество прошло в израильском городе Маале-Адимум.

Джиган выступал на одной из главных свадеб еврейской общины Источник: SHOT / Telegram