И где же ваши ручки? Только те, кто вырос в 90-е, узнают всех людей на фото — ностальгический тест

Плакаты на стенах, клипы на кассетах и треки на дискотеках — в 90-е трудно было спутать группу «На-На» с «Отпетыми мошенниками», но так ли хорошо вы помните их сейчас? Включаем для настроения «Ну где же ручки», «18 мне уже» или другую вашу любимую песню и проверим, насколько хорошо работают чертоги памяти, ответственные за музыку.
Начнем с простого. Об этой группе совсем недавно сняли сериал.
«Воровайки»
«Король и Шут»
«Комбинация»
«Мираж»
Кажется, глядя на эту банду, мы прямо сейчас запоем «Ну где же ваши ручки». Или надо другую песню? Кто это на фото?
«Демо»
«Турбомода»
«140 ударов в минуту»
«Русский размер»
Даем подсказку: эту группу протежировал Сергей Жуков.
Plazma
«Двое»
Revolvers
«Фактор-2»
Эта группа начинала с ремиксов и кавера на «Макарену», узнаете ее?
«Валдай»
«140 ударов в минуту»
«Барбитура»
«Три желания»
Помните, в составе какой группы была Валентина Рубцова?
«Сливки»
«Пропаганда»
«Девочки»
«Стрелки»
А какая группа объединяет этих трех мужчин?
«Динамит»
«Кукрыниксы»
«Жуки»
«Турбомода»
Узнали эту группу?
«Чернила для пятого класса»
«2+2»
«Премьер-министр»
«Сенатор»
В составе какой группы выступали эти девушки?
«Тутси»
«Винтаж»
«Серебро»
«Лицей»
А эта банда откуда?
«Мишины дельфины»
«Мальчишник»
«Дубовый Гаайъ»
«Дельфин»
С участия в этой команде начал карьеру Ираклий Пирцхалава. Помните ее название?
«Шао? Бао!»
«Леприконсы»
«Тет-а-тет»
«БиС»