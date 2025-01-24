И где же ваши ручки? Только те, кто вырос в 90-е, узнают всех людей на фото — ностальгический тест

Плакаты на стенах, клипы на кассетах и треки на дискотеках — в 90-е трудно было спутать группу «На-На» с «Отпетыми мошенниками», но так ли хорошо вы помните их сейчас? Включаем для настроения «Ну где же ручки», «18 мне уже» или другую вашу любимую песню и проверим, насколько хорошо работают чертоги памяти, ответственные за музыку.