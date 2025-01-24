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Развлечения тест И где же ваши ручки? Только те, кто вырос в 90-е, узнают всех людей на фото — ностальгический тест

И где же ваши ручки? Только те, кто вырос в 90-е, узнают всех людей на фото — ностальгический тест

Их песни может подпеть каждый, а вот узнать в лицо — задачка со звездочкой

300
2 комментария

Сергей Жуков и Алексей Потехин следят, чтобы вы ничего не перепутали

Источник:

Плакаты на стенах, клипы на кассетах и треки на дискотеках — в 90-е трудно было спутать группу «На-На» с «Отпетыми мошенниками», но так ли хорошо вы помните их сейчас? Включаем для настроения «Ну где же ручки», «18 мне уже» или другую вашу любимую песню и проверим, насколько хорошо работают чертоги памяти, ответственные за музыку.

ТЕСТПройден 47 раз
1 / 10

Начнем с простого. Об этой группе совсем недавно сняли сериал.

  • «Воровайки»

  • «Король и Шут»

  • «Комбинация»

  • «Мираж»

2 / 10

Кажется, глядя на эту банду, мы прямо сейчас запоем «Ну где же ваши ручки». Или надо другую песню? Кто это на фото?

  • «Демо»

  • «Турбомода»

  • «140 ударов в минуту»

  • «Русский размер»

3 / 10

Даем подсказку: эту группу протежировал Сергей Жуков.

  • Plazma

  • «Двое»

  • Revolvers

  • «Фактор-2»

4 / 10

Эта группа начинала с ремиксов и кавера на «Макарену», узнаете ее?

  • «Валдай»

  • «140 ударов в минуту»

  • «Барбитура»

  • «Три желания»

5 / 10

Помните, в составе какой группы была Валентина Рубцова?

  • «Сливки»

  • «Пропаганда»

  • «Девочки»

  • «Стрелки»

6 / 10

А какая группа объединяет этих трех мужчин?

  • «Динамит»

  • «Кукрыниксы»

  • «Жуки»

  • «Турбомода»

7 / 10

Узнали эту группу?

  • «Чернила для пятого класса»

  • «2+2»

  • «Премьер-министр»

  • «Сенатор»

8 / 10

В составе какой группы выступали эти девушки?

  • «Тутси»

  • «Винтаж»

  • «Серебро»

  • «Лицей»

9 / 10

А эта банда откуда?

  • «Мишины дельфины»

  • «Мальчишник»

  • «Дубовый Гаайъ»

  • «Дельфин»

10 / 10

С участия в этой команде начал карьеру Ираклий Пирцхалава. Помните ее название?

  • «Шао? Бао!»

  • «Леприконсы»

  • «Тет-а-тет»

  • «БиС»

ПО ТЕМЕ
Музыка 90-е Песни Тест Музыкальная группа Ностальгия Развлечения Девяностые годы
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Комментарии
2
Гость
59 минут
Сейчас идя по улице впору напевать - ну где же ножки, ну где же наши ножки?
Гость
27 минут
Кто все эти ноунеймы? Я их и в 90-х то знать не знал.
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