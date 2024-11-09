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Развлечения «Зал оказался маленьким»: 13-летняя ярославна раскрыла изнанку съемок на НТВ

«Зал оказался маленьким»: 13-летняя ярославна раскрыла изнанку съемок на НТВ

Юлия Сергеева приняла участие в шоу «Ты супер!»

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1 комментарий

Ярославна попала в финал популярного музыкального шоу

13-летняя Юля Сергеева из Ярославской области снялась в музыкальном шоу «Ты супер!» (12+) на НТВ. Чтобы попасть на телепрограмму, Юля предварительно прошла онлайн-кастинг, ее быстро утвердили и пригласили на съемки в Москве.

Ради участия в шоу девочке на два месяца пришлось переехать в столицу. Там началась плотная подготовка. Перед тем как выпустить детей на сцену, с ними работали педагоги по вокалу. Они помогали выбрать композицию, с которой участник будет выступать, и поставить номер.

— До съемок занимаемся с педагогом. Потом идем на репетицию. Только после этого проходят непосредственно съемки. — поделилась Юля. — Сложно было везде. На занятиях доказать людям, что развитие идет, и я что-то смогу на сцене. Страшно было выходить на сцену. Стоишь, все на тебя смотрят.

<p>Юля Сергеева </p><p>Юля Сергеева </p>

Зал оказался маленьким, хотя по телевизору выглядит, будто сцена там огромная.

В шоу «Ты супер!» участвуют дети с непростой судьбой. У Юли Сергеевой трагичная история. Девочке было два года, когда ее биологическую маму лишили родительских прав, и ее со старшим братом забрали в детский дом. Вскоре их усыновили, но и тут не обошлось без трагедии. Несколько месяцев назад у Юли умер приемный папа.

Подробнее историю жизни юной певицы — смотрите в видео выше.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Ещё одна звезда, рассказывает про изнанку.
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