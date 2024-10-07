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Развлечения обзор Наказывал коллекторов и топил яхты: вспоминаем самые известные видео «народного депутата» Виталия Наливкина

Наказывал коллекторов и топил яхты: вспоминаем самые известные видео «народного депутата» Виталия Наливкина

Топ выпусков шоу с умершим актером

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20 комментариев

На канале — 68 видео и свыше 160 миллионов просмотров

Виталий Наливкин — вымышленный глава исполнительного комитета Уссурийского района Приморского края, которого играл Андрей Неретин в шоу на YouTube-канале BARAKuda. В сатирических видео «депутат» боролся с проблемами, актуальными для многих жителей России: мусором, безработицей, коллекторами, бюрократией.

48-летний актер скончался 5 октября, но оставил после себя более 830 тысяч поклонников своего проекта. VLADIVOSTOK1.RU вспомнил творчество «народного депутата» Наливкина и собрал топ самых просматриваемых роликов с ним.

В начале октября этого года стало известно, что режиссер проекта Андрей Клочков и продюсер Семен Вавилов получили новое обвинение в уголовном преступлении — об изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по сговору.

Проблемы у съемочной команды начались после одной из серий от 2021 года, в которой «народный депутат» сделал вид, что взорвал автобусную остановку из гранатомета. После этого на авторов шоу завели уголовное дело по статье «Хулиганство», по месту их жительства прошли обыски. В 2022 году шоу приостановили. Окончательный приговор не вынесли до сих пор.

За несколько дней до своей смерти актер Андрей Неретин записал видеообращение и заявил, что не может продолжать шоу из-за угроз со стороны властей.

Уничтожение яхты

Виталий Наливкин необычным способом и со свойственным ему юмором избавился от судна вымышленного экс-начальника полиции в Уссурийске. В серии упоминается яхта реального российского миллиардера Алексея Мордашова стоимостью 300 миллионов долларов, которую он укрыл в российских территориальных водах после введения санкций из-за специальной военной операции на территории Украины.

5,3 миллиона просмотров

Повышение безопасности пассажирских перевозок

Виталий Наливкин дважды спас людей в роли водителя маршрутного автобуса. В видео демонстрируется плачевное состояние общественного транспорта и дорог в Уссурийске. Единственным выходом из этой ситуации депутат увидел подготовку водителя и технического состояния автобуса.

4,8 миллиона просмотров

Наказание коллекторов

Председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин взял кредиты в пяти микрофинансовых организациях, чтобы привлечь внимание коллекторов. В ходе собственного следствия он обыскал коллекторское агентство и изъял информацию о задолженностях уссурийцев. Депутат пообещал предотвратить повторное попадание материалов в руки злоумышленников.

4,8 миллиона просмотров

Наливкин против телевизоров

Еще задолго до замедления YouTube в России «народный депутат» показал ситуацию с блокировкой различных информационных площадок в России. По сюжету, в Уссурийском районе под запрет попали и некоторые новостные телеканалы, не освещавшие деятельность председателя исполнительного комитета Виталия Наливкина. Он вместе с «силовиками» наведывался в квартиры злостных нарушителей нового законодательства и избавлялся от телевизоров.

4,7 миллиона просмотров

Закрытие микрозаймов

В Уссурийском районе проводился рейд по микрокредитным организациям, чтобы выявить их связь с коллекторскими агентствами. Инициатором проверки стал, конечно, Виталий Наливкин. Во время рейда одну из организаций признали незаконной и вывезли за пределы Уссурийского района для сожжения. Остальные павильоны с микрозаймами ждала та же участь.

4,7 миллиона просмотров

Поимка браконьеров

«Народный депутат» организовал регулярное патрулирование приморской акватории для пресечения деятельности браконьеров. Во время очередного рейда сотрудники рыбоохраны задержали браконьерскую лодку с двумя мужчинами. За выловленный десяток рыб им грозило уголовное наказание, но нарушители сомнительным способом спаслись.

3,8 миллиона просмотров

Проблема открытых люков

В этой серии в селе Воздвиженка несколько людей провалились в люки. По словам «местной полиции», крышки от них злоумышленники сдавали на металлолом. У Виталия Наливкина находилось решение всех проблем — люки не исключение. Для спасения местных жителей в этом случае, например, понадобился бетон.

3,8 миллиона просмотров

Ловля наркоманов

Председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин решил взять под контроль площадки по продаже наркотиков и внедрил взрывные антизакладки. Депутат также нашел интернет-магазин теневого бизнеса и уничтожил его. Крайние меры привели к снижению оборота запрещенных веществ в Уссурийском районе.

3,5 миллиона просмотров

Наливкин на НТВ

В эфире федерального канала НТВ вышла передача «Место встречи», где ведущие и приглашенные эксперты всерьез обсуждали деятельность фейкового персонажа Виталия Наливкина. Политики по-настоящему рассуждали о деятельности несуществующего чиновника, сомневаясь только в его партийной принадлежности. В ответ на это актер снял видео с критикой: «Еще раз эту передачу выпустят без моего ведома, я их всех там размотаю».

3,4 миллиона просмотров

Добровольно-принудительная вакцинация

Власти Уссурийского района организовали массовую вакцинацию от коронавируса, но люди с недоверием отнеслись к ней. Виталий Наливкин решил эту проблему в своем стиле. Заявил, что граждан без прививок не допустят к работе в бюджетных организациях и не будут обслуживать в госучреждениях. А еще запустил медицинские рейды, где жителям города заботливо и немного насильно ставили вакцину.

3,3 миллиона просмотров

Что еще почитать о Виталии Наливкине:

  • что известно о смерти Андрея Неретина;

  • колонку с воспоминаниями об актере как о добром и сердечном человеке;

  • как смерть «народного депутата» восприняли фанаты;

  • незадолго до операции на тазобедренном суставе мы побывали у «чиновника» в гостях, где он без прикрас показал, как сейчас живет, а также рассказал о том, что с ним случилось после закрытия проекта и тяжелых проблемах со здоровьем.

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Комментарии
20
Инженер1
6 минут
Минфин пересмотрел финансирование ряда государственных средств массовой информации на 2024 и 2025 годы, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. РБК направил запрос в министерство. В целом бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» в 2024 году составят 121,3 млрд руб., в 2025-м — 94,2 млрд руб. По итогам 2023 года расходы по этому направлению составят около 122,1 млрд руб. Доля ассигнований на СМИ в общем объеме расходов федерального бюджета в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшится на 0,1 п.п. и составит 0,3%. На 2024 год предусмотренные объемы финансирования увеличили по сравнению с заложенными ранее показателями на 12,6 млрд руб., в 2025-м уменьшили примерно на 14 млрд руб.
Гость
1 час
В этом государстве не место сатире и юмору. Ранее стало известно, что творческой группе, снимавшей юмористическое шоу о Наливкине, грозит до 15 лет тюрьмы. Режиссеру проекта Андрею Клочкову и продюсеру Семену Вавилову предъявили новое обвинение в уголовном преступлении. К обвинениям о хулиганстве с применением взрывчатки при съемках одного из эпизодов сатирического шоу добавилась тяжелая статья об изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по сговору. Творческой группе грозит до 15 лет.
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