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Пока Дуров за решеткой: 6 богатых и свободных холостяков страны

Они свободны во всех отношениях

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Настала новая глава в истории завидных холостяков

Долгие годы Павел Дуров возглавлял все рейтинги самых завидных женихов. Но пока с создателем Telegram разбираются жандармы, построить с ним любовь вряд ли получится. Мы надеемся, что с Павлом всё будет хорошо, а пока — публикуем список оставшихся завидных женихов России, у которых с законом нет никаких проблем.

Дима Билан

Вот уже несколько поколений девушек мечтают окольцевать одного из главных артистов России. Дима Билан еще в 2006 году покорил миллионы сердец, выступив на «Евровидении», а спустя два года, заняв первое место на конкурсе, влюбил в себя еще больше фанаток.

Но когда Билан выиграл приз на «Евровидении», сердце музыканта было занято. В 2008 году Дима Билан обещал фотомодели Елене Кулецкой, что сделает ей предложение, если одержит победу. Но слово свое музыкант так и не сдержал: расставшись с красоткой, он решил не показывать на публику свои отношения.

С тех пор о личной жизни артиста ходят только слухи: Билана подозревали в романе с солисткой «Тату» Юлией Волковой, певицей Пелагеей, дочерью Владимира Винокура Анастасией, но сам певец публично не спешит рассказывать об амурных делах.

В интервью артист признавался, что едва не стал отцом двоих детей — но случился выкидыш, и он расстался с партнершей. После этого он недолго встречался с девушкой «из тусовки Тимати», имя которой также не назвал.

Последнее время Дима Билан всё чаще признается, что не прочь завести семью. Он даже говорил, какую девушку мечтает видеть рядом с собой:

— Очень важно, чтобы она была не максимально социализирована в смысле социальных сетей, — подчеркивал Дима Билан. — Мне очень важно, чтобы то семейное, над чем ты работаешь и для чего ты стараешься и постоянно вкладываешь и силы, и эмоции, и энергию, чтобы это не растащила толпа.

Вторым важным критерием для будущей жены Дима Билан называл умение готовить. Так что если вы мастерица на кухне и не ведете соцсети — у вас уже есть шанс побороться за сердце артиста!

Никита Новиков

Если вы любите есть так же, как Дима Билан, то советуем обратить внимание на сына Аркадия Новикова — Никиту. Наследник одного из главных рестораторов России пошел по стопам отца и вот уже пять лет успешно занимается ресторанным делом.

Никита Новиков с мамой и сестрой

Почти десять лет назад о любовных похождениях сына олигарха трубили все СМИ: Никита встречался с дочерью теннисиста Евгения Кафельникова — Алесей. Всё выглядело серьезно, девушка даже называла его своим мужем. Но через год парочка разбежалась, и Новиков-младший пустился по все тяжкие: партнерши стали меняться одна за другой.

Никита Новиков на фоне своей первой точки общепита

О романе с Никитой Новиковым рассказывали дочь миллиардера Зияда Манасира Диана, танцовщица Дарья Нелина и блогерша Мария Лист.

Сам же наследник ресторанной империи ведет закрытый образ жизни и не комментирует личную жизнь. Тем не менее никаких новостей о женитьбе ресторатора не поступало, так что сердце Никиты Новикова всё еще свободно.

Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов до недавних пор оставался образцовым холостяком. Комик и звезда ТНТ разменял уже пятый десяток, а ни супруги, ни детей так и не завел. По воспоминаниям звезды, ближе всего к браку он оказался в студенческие годы — однако с однокурсницей так и не сложилось, и с тех пор под венец он бежать не спешит.

С кем только ни сводили фанаты Батрутдинова: ему приписывали роман с Ольгой Бузовой, звездой «Универа» Настасьей Самбурской, блогершей Идой Галич, но ни одна из них на самом деле не покорила сердце Тимура.

— Красивых женщин много, но ту, с которой хотелось бы остаться навсегда, до сих пор не встретил, — признавался комик в интервью.

Лишь одна женщина запала в душу Тимуру Батрутдинову — но, к сожалению для него, она выбрала его хорошего друга.

— Ляйсан самая лучшая, мне бы такую жену, но уже увели, — откровенничал Батрутдинов. — Ну и ладно, я рад за друга.

Рассказывая о девушке мечты, комик признавался, что его не сильно волнует возраст любимой. В первую очередь ему важны чувство юмора, внутренняя и внешняя красота и любимое дело.

— Я хочу, чтобы у моей будущей жены была в жизни цель. Барышни, единственная мечта которых — выгодно выйти замуж, мне не нравятся. Семья — это не бизнес-проект. К сожалению, в моей среде это распространено. Я говорю о другом. Пусть девушка чем-то занимается — хоть бисероплетением или выжиганием по дереву…

Если в этом описании вы узнали себя — то чего же вы ждете? Дочитывайте наш материал и пишите Тимуру в директ.

Егор Крид

Егор Крид — один из главных холостяков России. И не только потому, что снялся в одноименном шоу и выпустил трек с таким названием. Артист собирает стадионы, на него подписаны миллионы человек в соцсетях, а еще — он просто красавец.

В любви к Криду признавалась певица МакSим, с артистом встречались певица Нюша, звезда «Тик-Тока» Дина Саева, модель Дарья Клюкина и многие другие девушки. Но ни одна из них так и не смогла охомутать музыканта.

Последней пассией Егора Крида, по слухам, стала стримерша Амина Tenderlybae. Во время одной из трансляций музыкант не упускал возможности пофлиртовать с девушкой, а затем она появилась в клипе на песню музыканта «Таро».

Впрочем, кольцо Егор Крид так никому и не подарил, а значит — его сердце всё еще свободно для настоящей любви.

Аркадий Абрамович

Фамилию этого завидного жениха вы точно слышали — его отец, Роман Абрамович, один из самых известных олигархов России. А его тридцатилетний сын — отличный кандидат для любой красавицы.

Аркадий Абрамович не только богат и красив, но и умен — сын бизнесмена учился в Северо-Восточном университете Бостона, проходил стажировку в лондонском офисе «ВТБ Капитала», а сейчас контролирует компанию «Диалл альянс», которая занимается добычей нефти.

Как и многие другие дети олигархов, Аркадий Абрамович старается не афишировать свою личную жизнь. Мало что известно и об увлечениях перспективного жениха — уверенно сказать можно лишь о его любви к футболу. Вместе с отцом Аркадий часто появлялся на стадионе. Так что если вы не терпите, когда мужчина полтора часа смотрит на игру, — возможно, стоит остановить свой выбор на другом женихе.

Дени Бажаев

Дени Бажаев — один из самых молодых миллиардеров России, уже в четыре года унаследовавший огромную нефтяную империю отца. Покойный Зия Бажаев основал корпорацию «Альянс», которая занималась добычей нефти и драгоценных металлов. Когда бизнесмен погиб в авиакатастрофе, многомиллиардное состояние досталось наследнику.

Дени Бажаев с детства поразил всех своим интеллектом, в 12 лет он вошел в число 20 тысяч самых умных юношей России, пройдя IQ тест на 149 баллов. После школы парень окончил МГИМО, Лондонскую бизнес-школу и прошел курсы от Анджелины Джоли в США.

Сегодня Дени Бажаев управляет «Альянсом», а также занимает должность вице-президента компании «Русская платина». Его состояние оценивают в 700 миллионов долларов.

Правда, чтобы выйти на жениха, потенциальным невестам придется потрудиться — бизнесмен избегает ночных клубов и вечеринок и ведет закрытый образ жизни. Но мы даем вам подсказку — так как его сестра Диана периодически пыталась найти брату невесту, можете отправлять портфолио перспективной жены ей.

Какого жениха выберете вы?

Диму Билана
Никиту Новикова
Тимура Батрутдинова
Егора Крида
Аркадия Абрамовича
Дени Бажаева
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Холостяки Холостяк Женихи Мужчины Звезды Миллиардеры Российские миллиардеры Наследники Артисты Павел Дуров
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