НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

зап.

 752мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,80
EUR 98,32
Город на Волге без моста
Новый фестиваль
Отец и сын разбились насмерть
Забили до смерти
Возвращение народной маршрутки
Дикая кошка в доме
Ярославцы за работой
Аннамамедов об увольнении
Опасные ежи
Когда бархатный сезон
Развлечения обзор Не берите кредитов и избегайте трат: как убывающая Луна отразится на разных знаках зодиака

Не берите кредитов и избегайте трат: как убывающая Луна отразится на разных знаках зодиака

Посмотрите, как вам стоит вести себя в ближайшее время, чтобы не нарваться на неприятности

217
Написать комментарий
Зная, как убывающая Луна влияет на знак, можно избежать многих проблем

Влияние лунного цикла на природные явления не отрицают даже ученые. В зависимости от фазы наступают приливы и отливы. Аналогичным образом ближайший естественный спутник Земли наравне с другими планетами воздействует и на человека. Особенное влияние можно заметить в периоды убывающей Луны — происходит будто бы отток энергии. Определенные задачи под таким воздействием будут даваться легче, а другие, наоборот, сложнее. И вот чего стоит ожидать от убывающей Луны в ближайшее время.

Негативное влияние убывающей Луны

Ближайший период убывающей Луны в августе 2024 года — с 20-го по 31-е. В сентябре: 1–2-го и с 19-го по 30-е число. На эти дни не стоит планировать ничего важного, ведь любое начинание может превратиться в фарс. Напротив, уже запущенные процессы нельзя останавливать — это позволит избежать краха.

Энергетическое воздействие является базовой составляющей в вопросах влияния Луны на жизнь. В период убывания происходит отток. То есть определенное энергетическое истощение. Исходя из этого, следует отказаться от:

  • взятия кредитов;

  • инвестиционных вкладов;

  • значительных трат;

  • импульсивных покупок;

  • запуска новых проектов;

  • начала ремонта или реорганизации;

  • плановых хирургических операций;

  • подписания важных документов.

В период убывающей Луны вероятны допущение ошибок, излишняя спешка, невнимательность к деталям, которые впоследствии приведут к серьезным проблемам.

Что можно делать в период убывания Луны

Отток энергии — не всегда плохо. В некоторых случаях он поддерживает процесс и помогает решать проблемы. Астрологи рекомендуют уделить особое внимание следующему:

  • диетам, медитациям и занятиям спортом;

  • завершению старых затянутых проектов;

  • наведению порядка дома, в жизни, на работе;

  • возврату долгов и выполнению старых обещаний.

Следует больше времени уделить себе и чаще находиться на свежем воздухе. Также это время хорошо подходит, чтобы отстраниться от токсичных личностей, которые лишь отнимают силы и тянут на дно, как тяжелый балласт.

Как убывающая Луна влияет на разные знаки зодиака

Особое внимание астрологи уделяют зодиакальному кругу, ведь время рождения человека также является важным фактором. Соответственно, и отношения с энергетикой лунного цикла у каждого из знаков собственные. Энергия Луны относится к водной стихии, потому этот неторопливый поток будет для кого-то поддержкой, а у других только отнимет накопленные силы.

Овен

В период убывания Луны неукротимые Овны будто бы успокаиваются. Конфликты будут сглаживаться сами собой, но это состояние необходимо поддерживать. Представителям знака стоит сосредоточиться, чтобы достигнуть максимальной пользы от умиротворяющего воздействия. В идеале — направить свои силы на медитативные практики, например заняться дыхательной гимнастикой.

Телец

Тельцам энергетические перемены убывающей Луны практически нипочем. Родная стихия для этого знака — Земля, а она довольно родственна Воде. Негативное влияние возможно, но только в том случае, когда представитель знака ослаблен.

Близнецы

Отток энергии как будто забирает с собой всё лишнее из жизни представителей этого знака. Близнецы получат истинное удовольствие от уборки, уничтожения старой переписки и прощания с людьми, которых уже давно следует оставить в прошлом.

Рак

Убывающая энергетика потянет силы Рака за собой. Представители этого знака, чувствуя обратную волну, постараются в определенной степени закрыться от такого влияния. И это действительно верное решение. Ракам следует уделить время себе и близким.

Лев

Сильные и самодостаточные по духу представители этого знака могут даже не заметить какого-то негатива. Напротив — энергия убывающей Луны будет только забирать лишние мысли и позволит сосредоточиться на самом главном. Но контролировать свои эмоции всё так же необходимо.

Дева

Рожденным под этим знаком зодиака следует рассчитывать только на себя. Энергия убывающей Луны приведет к быстрой утомляемости и не даст заниматься делами спокойно. Остается полагаться на упрямство и внутренний запас сил. Главное — не надорваться.

Весы

Весам, как и всегда, придется искать тот самый баланс. Во время оттока энергии придется перераспределить свои силы так, чтобы вновь найти золотую середину. Лучшее решение для этого знака — выделить время для себя, чтобы побыть в уединении.

Скорпион

Этот знак, так же как и Луна, относится к водной стихии, поэтому энергетика убывающей фазы не окажет острого воздействия. Однако Скорпионов, как всегда, ждет очередное эмоциональное истощение. Лучше всего сосредоточиться на избавлении от негатива и стремиться к покою. Если сделать всё правильно и с расстановкой, то убывающая Луна только поможет в этом.

Стрелец

Привычная суета в жизни Стрельцов уступит, а энергетика убывающей Луны поможет расставить приоритеты и сосредоточиться на самом главном. Очень важно отбросить весь негатив, иначе покой может перерасти в апатию и разрушить эмоциональный фон.

Козерог

Энергетический запас у представителей этого знака довольно внушителен, так что сил хватит на всё. Но Луна влияет и на эмоциональное состояние. Козерогам не следует расслабляться — любые негативные эмоции будут вести к саморазрушению. Так что лучше всего дополнить собственный отдых медитативными практиками.

Водолей

Представители воздушной стихии довольно эмоциональны и подвержены влиянию убывающей Луны. Очень важно в такой ситуации отследить, какими чувствами и ощущениями была наполнена жизнь в период растущей фазы. Если негатива практически не было, то и при убывании всё будет спокойно.

Рыбы

Этим представителям водной стихии негативное влияние убывающей Луны будет нипочем. Врожденной способностью для этого знака является гибкость. Рыбы всегда легко перестраиваются в нужный поток и извлекают для себя только пользу. Главное — не допускать ошибок и учитывать общие рекомендации.

Влияние лунного цикла на общий эмоциональный и энергетический фон значительно. Но не стоит забывать, что у каждого воздействия есть и положительные стороны. Самое главное — отыскать задачи по силам и не ставить самоцелью следить за фазами Луны. Тогда любое ее влияние не станет препятствием в жизни и достижении желаемого.

ПО ТЕМЕ
Луна Полнолуние Астрология Знаки зодиака
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление