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Развлечения «Дал пощечину на кухне»: история Марата Башарова, который бил своих жен, но остался заслуженным артистом

«Дал пощечину на кухне»: история Марата Башарова, который бил своих жен, но остался заслуженным артистом

Все скандалы — в одном видео

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2 комментария

Кто-то знает Марата Башарова по ролям в театре и кино, кто-то — как ведущего «Битвы экстрасенсов». У многих же он ассоциируется со скандалами и побоями.

Актер был трижды женат. С первой супругой Елизаветой Круцко он познакомился на съемочной площадке в 90-е. Ради Марата Елизавета приняла ислам и сменила имя на Лейла. Пара сыграла никах, в 2004-м у них родилась дочка Амели. Наличие жены и ребенка не помешало Башарову закрутить роман с Татьяной Навкой, пока они снимались в шоу «Звезды на льду». Елизавета знала о его изменах, но терпела. Супруги разошлись только в 2009 году. С Навкой Башаров тоже расстался. По слухам, из-за его алкогольной зависимости.

Спустя 5 лет артист снова женился. Но счастливого брака не получилось: после свадьбы жена Екатерина Архарова попала в больницу с сильными ушибами и сотрясением мозга. По ее словам, супруг напился и избил ее.

В 2017-м Башаров нашел новую спутницу. Елизавета Шевыркова работала в банке и была ярой поклонницей актера. В этом союзе родился сын Марсель. В декабре 2018 года стало известно, что Башаров под воздействием алкоголя избил Шевыркову и сломал ей нос.

Бывшие поклонники призывали лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана. В 2012 году такой статус ему дал глава республики Рустам Минниханов из-за того, что актер часто говорит о своих корнях и «ведет за собой». Других связей у Башарова с Татарстаном нет. Несмотря на требования любителей российского кино, актера не лишили звания. Сам он признался, что, «конечно, бил» своих жен. Но не понимал, почему кто-то всё еще требует его наказать.

— Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает. Меня давно наказали. После того инцидента в 2018-м меня лишили очень многих работ. Срок давности уже прошел, — говорил актер.

Недавно стало известно, что Башаров состоит в отношениях с актрисой Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет. Девушка снимается в сериалах и работает в московском «Театре Луны». Пара вместе уже два года и планирует пожениться.

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Марат Башаров Избиение Алкоголизм Заслуженный артист
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Комментарии
2
Гость
15 августа 2024, 18:57
Скрепная национальность - залог успеха и безнакаzонности в стабильной россии
Гость
15 августа 2024, 19:43
Как актер,он хороший,..
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